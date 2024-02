Hombre cordobés busca a una partera sanjuanina y a su madre biológica

En una emotiva búsqueda de sus raíces, un hombre nacido en San Juan en mayo de 1977 está decidido a encontrar a su madre biológica. Según los pocos datos que posee, su nacimiento tuvo lugar en una casa ubicada en la Avenida Córdoba, donde fue atendido por una partera de apellido Fernández de Mazzarico.

Este hombre, quien no quiso aportar su nombre para respetar a su familia, señaló que "mis padres adoptivos viajaron desde Córdoba hasta San Juan para llevarme a mi nuevo hogar". La madre biológica, a quien este hombre busca con anhelo, lo entregó con la esperanza de que lo cuidaran mejor que ella, esto lo sabe ya que la mujer al momento de entregarlo le habría dicho a sus padres 'denle una mejor vida'. El hombre asegura que no guarda rencor y simplemente desea conocer sus raíces.

El individuo tiene escasos datos sobre su madre biológica, pero cree que podría tener dos hermanos menores, a quienes también le gustaría conocer. En un mensaje directo a su madre, expresó: "Quiero que me abraces de mí mismo. No tengo miedo de buscarme, no te reprocharé nada. No tengas miedo a buscarme. Si nunca lo encontraste por temor, alguien te lo prohibía. En los demás, yo te necesito. Dame la oportunidad de conocerte".

El hombre, que prefirió mantener su identidad, busca, en primer lugar, a la partera que lo trajo al mundo. Él considera que ella posee información crucial sobre su origen y ha dejado claro que no busca dañar a sus padres adoptivos ni a su familia biológica.

De acuerdo con su relato, su infancia fue buena, pero siente que falta una parte esencial de su identidad. A pesar de los desafíos emocionales, ha decidido emprender este viaje para encontrar respuestas y abrazar completamente su historia. Su deseo más profundo es poder decirle a su madre biológica que siempre la soñó y la necesitó. En la actualidad, con 46 años, siente que es el momento adecuado para descubrir su verdadera identidad.