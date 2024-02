La inflación golpea fuerte: Samuel, el vendedor que le hace frente a la caída de las ventas

La inflación del 20,6% de enero se hace sentir. Sobre todo, a los trabajadores informales que día a día salen a 'ganarse la moneda' para llevar a sus casas y así comer y, si se puede, juntar dinero para pagar servicios. En plena recorrida del centro sanjuanino, Canal 13 conversó con Samuel, un vendedor de indumentaria deportiva que tiene su puesto sobre Avenida Rioja y Avenida Liberador.

El joven trabajador informal arranca temprano cada día en el punto de siempre. Y si bien vende pantalones y camisetas no originales de clubes de primera, de ligas de Europa y de clubes sanjuaninos, cuenta que hasta hace dos meses las ventas eran lo suficientes para subsistir el día a día. Es decir, que no había jornada en la que no vendiera nada. Pero eso cambió desde enero a la actualidad.

'La verdad que la cosa está bastante difícil, están muy flojas las ventas, cuesta todo', dijo el joven trabajador desde su puesto de trabajo. 'Comprar las cosas para la casa es complicado, porque hoy tenemos y mañana nos vamos sin nada. Hay días y días, por ejemplo, hoy será un día en que me voy a casa sin un peso en el bolsillo', precisó el joven que arranca vender en el puesto a las 8:30 y corta a las 13 y retoma a las 17:30 hasta las 22 horas.

El trabajador expresó: 'Yo vivo el día a día, lo que voy ganando es con lo que nos manejamos para poder comer'. Luego expresó que también expresó que se le hace difícil juntar el dinero para pagar los diferentes servicios como el agua, la luz, el gas y el alquiler.

Samuel alquila un departamento en Chimbas a $60.000. Aunque no parezca una suma difícil de alcanzar para un asalariado en la actualidad, para este vendedor ambulante que vive de lo que vende en el día es complicado juntar ese monto. 'Por lo menos en donde vivo es un poco más barato a otras opciones que había visto', expresó.

En cuanto a los precios de la mercadería que día a día expone en la clásica esquina, Samuel contó que los pantalones cuestan $6000 y son los que más salen, mientras que las camisetas tienen un costo de $7000.