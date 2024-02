Paritarias: "Vamos con la expectativa de negociar y dialogar para sacar lo mejor"

El Secretario General de AMET, Daniel Quiroga, charló con Canal 13 y expresó sus expectativas de cara a las paritarias docentes, destacando la necesidad de negociar y dialogar para obtener lo mejor en términos salariales. Quiroga inició su análisis señalando la preocupante situación salarial de los docentes, resaltando la inflación acumulada del 46% en diciembre y enero.

Además, hizo hincapié en el impacto del aumento en los costos del transporte, especialmente en el caso de los docentes que utilizan colectivo, enfrentando un incremento del 300%.

El representante gremial subrayó la importancia de la renovación de la ley que crea el FONID y la conectividad, elementos esenciales para los docentes, y señaló que los gremios nacionales se encuentran movilizados por la falta de extensión o renovación de dicha ley por decreto.

Quiroga también abordó la problemática de la coparticipación, mencionando que la Nación retiene el 50% de la coparticipación federal de las provincias y exigiendo a los senadores que defiendan el federalismo.

Quiroga dijo: "Nosotros vamos a ir a pedir lo que corresponde. Van a tener mucha complejidad, ya no es porque el docente quiera o no ir a trabajar, sino porque no va a poder ir a trabajar, porque no le va a alcanzar para movilizarse".