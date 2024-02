Achem: 'La voluntad del gobernador es incrementar lo que más se pueda mes a mes'

El Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem habló con Canal 13 tras el paso a cuarto intermedio de la paritaria docente. El funcionario explicó que su presencia en la reunión, tuvo el objetivo de explicar ampliamente el esfuerzo que ha realizado el gobernador de la provincia Marcelo Orrego, para ofrecer el 15 % de aumento, el pago de FONID más la suma de Conectividad a los trabajadores de la educación provincial. En este sentido, Achem afirmó lo siguiente:

'Esto es lo que podemos ofrecer y es la voluntad del gobernador mes a mes incrementar lo que se pueda, tomando en cuenta la recaudación de la provincia para mantener la cadena de pagos funcionando', señaló Achem.

Por otro lado, indicó que Orrego está planificando y buscando las maneras de dar lo mejor no sólo a los profesionales del ámbito de la educación, sino además al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano (con las asistencias alimentarias), cómo otros entes, con el fin de atender las necesidades diversas de los sanjuaninos.

"El incremento del 15% e inclusive el bono de $50.000 es para todos los estatales. El gobernador nos autorizó a informar estoy hoy y que se grava en el sistema para que el próximo 29 de febrero cobren con el aumento", dijo Achem en la rueda de prensa.

Finalmente, hizo referencia a los eventos que Orrego decidió no realizar este año con el fin de no gastar en grandes cantidades, entre ellos la Vuelta a San Juan y la Fiesta Nacional del Sol. Además mencionó el 30% de reducción de la planta estatal y otros gastos. 'El gobernador decidió que no se hiciera la Fiesta Nacional del Sol, que no se hiciera la vuelta ciclística Internacional de San Juan y prescindió de otros gastos.