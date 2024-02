La emoción de la hermana de Francisco Márquez, tras la decisión de la jueza

Con emociones encontradas y al borde del llanto, Ayelén, hermana de Francisco Márquez, el joven que perdió su vida en abril de 2023, a raíz de un siniestro vial, habló con Canal 13. Es que este lunes, la jueza Celia Maldonado, quien está a cargo de la causa que investiga la muerte del hombre, determinó que el acusado de atropellar y matar a Francisco, llamado Nicolás Castro, no vaya a juicio abreviado sino que vaya a juicio oral y público y si es hallado culpable cumpla entre 8 y 25 años de prisión. Se trata del joven motociclista que falleció en ruta 60 a la altura del Camping El Pinar.

Ayelén expresó a este medio que lo ocurrido en Tribunales este lunes, es una pequeña parte de lo que esperan para que su hermano descanse en paz, 'esto es un pedacito de justicia', indicó. La familia de Francisco, lleva meses haciendo distintas acciones con el fin de que la justicia los oiga y que la muerte de su ser amado no quede en la nada, sino que el imputado pague en la cárcel por sus errores. Entre las acciones, se destacan dos manifestaciones en menos de diez días en la puerta del edificio judicial.

'Pedimos por favor que las personas que pasaron por alguna situación similar, que hayan perdido a un ser querido por imprudencia al volante o por picadas ilegales se sumen a la concentración ese día. Aquellas personas que gracias a Dios no han pasado por esto, también les pedimos que se sumen. Porque lamentablemente si no hay una consecuencia en estos actos, si no hay una condena justa, difícilmente se termine con todo esto', expresó a este medio el pasado 12 de febrero.