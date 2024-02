Triste historia del joven que duerme en la calle desde la muerte de su abuela

Un operativo inusual se llevó a cabo en Plaza Aberastain, donde el Grupo de Apoyo Motorizado entrevistó a dos hombres que estaban durmiendo en la plaza, tapados hasta la cabeza. Lo más impactante fue la historia de Braian, el joven a quien entrevistó la policía. El joven charló con Canal 13 sobre su difícil situación.

Las dos personas, aparentemente mayores de edad, estaban durmiendo, y el abordaje de los vehículos motorizados llamó la atención. Aunque contaban con su documento de identidad, no están en condición de detenidos por el momento.

Uno de los hombres entrevistados, de 23 años, que lleva dos años durmiendo en la plaza. Este joven expresó que está solo en San Juan, ya que toda su familia vive en Mendoza. Su nombre es Brian, y tras la muerte de su abuela, se quedó sin opciones y terminó en las calles. De acuerdo con lo que comentó: "Busco trabajo diariamente". A ello sumó que incluso se ofrece para cuidar autos en el hospital, y tiene experiencia en construcción.

"Hace 4 días que no como", mencionó. Esto se debe a que no puede trabajar porque hay otra persona que le impide hacer su labor de trapito. "Es feo no poder comer. Todas las noches me pongo a caminar y buscar comida", añadió y aludió a que a veces busca en la basura.

Su situación familiar es complicada ya que su madre lo niega, pero él mismo aludió a que ella lo abandonó y fue su abuela quien lo cuidó. Pero su muerte lo dejó con un pie fuera del sistema.

Según añadió un oficial policial, esta intervención busca corroborar datos sobre las personas que duermen en la plaza, verificar si tienen antecedentes y asegurar que tengan un documento de identidad. En el caso de ser mayores de edad y no tener antecedentes, se les permite circular.