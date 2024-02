Exclusivo: Peluc anticipó que analizan retirar las retenciones al vino

José Peluc, diputado nacional de LLA, brindó detalles a través de Canal 13 sobre las negociaciones provinciales que van a tratarse en el Congreso dentro de la Ley Ómnibus.

Peluc comentó que en lo que respecta sobre el apoyo, las diputadas del gobernador Orrego, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, han favorecido el dictamen en cierta medida: "Ellas están apoyando lo que le hace bien al país y a San Juan. Pero nos han dejado en claro que lo que está bien lo van a acompañar, pero en el articulado van a pedir algunas modificaciones. Y está bien que así sean" admitió el diputado.

Sin embargo, Peluc señaló al bloque del PJ por los dichos de la diputada Fabiana Aubone: "Lo que me llama la atención es que la diputada Aubone habla como si quisiéramos cobrar un impuesto a la producción, y no se le cobra ninguno" expresó. "Nosotros hemos planteado unas impuestos de retenciones después de haber subido el dólar. El vino no pagaba ningún impuesto antes, con el dólar a 380. Tener un dólar a más del 800 y que se quiera retener el 8% no es nada" admitió el representante de LLA.

Noticias Relacionadas El Ministro de Producción se mostró satisfecho por la posible quita de retenciones

Ahondó en el tema y señaló que quizás retiren dicho impuesto: "El más chico siempre lo termina pagando, es por eso que en una de esas lo retiramos, porque los grandes bodegueros lo quieren transferir a los viñateros". "Los bodegueros tienen que pagar sus impuestos y dejar de transferírselos, después salieron a decir que tienen vinos de sobra, vinos que seguramente no se hacen de uvas. Si yo vengo del rubro no me van a decir cómo se hacen" enfatizó el referente de Milei.

El diputado también señaló que mantendrá una reunión la semana próxima con la Asociación de Viñateros: "Voy a asistir en la medida que digan la verdad" resaltó Peluc.