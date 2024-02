Eduardo Lirola lamentó las suspensiones a efectivos por protestas, pero advirtió que tienen que cumplir sus responsabilidades

El pasado viernes 16 de febrero varios miembros de la Policía de San Juan realizaron una manifestación en un sector de Capital. De la propuesta participaron oficiales y agentes que estaba en servicio y otros de franco. Sobre este episodio habló con Canal 13 el jefe de la institución, Eduardo Lirola, quien lamentó los sumarios y suspensiones a efectivos por esta situación, pero les advirtió que ‘tienen que cumplir sus responsabilidades’.

'Debo explicarles a todos los policías de la provincia de San Juan, que este jefe está para trabajar. He venido a trabajar, no he venido a ponerme del otro lado, he venido a trabajar con ustedes', sostuvo Lirola sobre la tensa relación de este grupo de efectivos con las autoridades de la fuerza y el Gobierno.

Luego Lirola explicó cuáles son los esfuerzos que hicieron, están haciendo y hará el Gobierno local con La Policía. 'El Gobierno de la provincia ha realizado un relevamiento respecto a la situación actual, y es por eso que aumentó un porcentaje el sueldo en este mes', precisó el Jefe de la Policía. Luego aseguró que esto seguirá siendo trabajado por el Jefe de Policía.

Si bien Lirola aseguró: 'Lo fundamental aquí son los recursos humanos' y luego lamentó las suspensiones a los efectivos que fueron parte de la protesta, luego explicó: 'Recordemos que si estamos de servicio o estamos de franco seguimos siendo policías y tenemos la obligación legal de actuar. Estamos bajo un régimen disciplinario, bajo leyes que nos obligan a actuar, porque lo decidimos así. Cuando nosotros egresamos tanto como oficiales de la policía, como agente de policía, decidimos de forma voluntaria ofrecer un servicio a la comunidad. Este ofrecimiento tiene sus estándares y tiene sus leyes, que significa que no porque alguno este de franco puede llevar a cabo ciertas actitudes que no condicen con lo legal'

Lirola celebró que el vicegobernador Martín ordenara investigar los alcances que tuvo cada miembro de la Policía de San Juan en la protesta del viernes. 'Nosotros estamos al servicio de la comunidad, somos los responsables de paz pública, somos responsables de la paz social, por lo que no podemos cortar ese servicio', sostuvo

El Jefe de la Policía señaló que los reclamos son válidos y que es consciente de que la fuerza necesita más recursos humanos. En ese tren, la máxima autoridad de la Policía les expresó a sus dirigidos: ‘No tengo inconvenientes de recibir al personal, pero en este momento, en el cual, el Gobernador, habiendo hecho un análisis, donde expuso la situación económica de San Juan, le tenemos que dar la posibilidad para que él se pueda desarrollar como autoridad elegida por el pueblo para que le dé respuestas', expresó.

Lirola calificó como un ‘despropósito’ el exigirle al gobernador Marcelo Orrego, tras 70 días de haber asumido, que resuelva problemas que datan de la anterior gestión. Luego agregó, que el Gobierno está dando respuestas a las necesidades de cada policía. ‘Vamos buscando prioridades, estamos recuperando móviles que se rompieron en el servicio’, precisó.

Por último, el Jefe de la Policía invitó a los policías ‘disconformes’ que se acerquen a charlar con él, en el momento que lo deseen. ‘Aquellas personas que son aconsejadas a hacer cosas contrarias a la ley, yo me pongo, sin turno, a disposición para atenderlos, para recibirlos. Yo no tengo problemas para recibirlo con el problema que tengan’, manifestó.