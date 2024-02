El Gobierno provincial autorizó el aumento de los colegios privados

La Dirección de Educación Privada, bajo el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, informó que habrá un aumento del 29,38% sobre el valor de la cuota de noviembre de 2023 para las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada. Este aumento será efectivo a partir de marzo de 2024.

En el comunicado, se destacó que cualquier porcentaje no aplicado en esta normativa no será acumulable para futuros aumentos. Además, las autoridades enfatizaron que los colegios no podrán incrementar las cuotas sin la debida autorización de la Dirección de Educación Privada.