¿Por qué viñateros de San Juan y Mendoza cargaron kilos de uvas en ataúdes?

Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, Juan José Ramos de representante de Viñateros independientes y productores mendocinos, se unieron para velar al vino. Es que de esa manera, colocando los racimos de uvas en ataúdes, reflejaron lo que está sucediendo debido a los bajos precios que la industria ofrece por la uva. Esta preocupación llevó a los trabajadores cuyanos de la vitivinicultura a aunar fuerzas, con el fin de ser escuchados por el presidente Javier Milei 'Necesitamos que el Estado interceda', afirmaron.

Por esta razón y para contar los motivos por los que 'el velorio' tuvo lugar, visitó Banda Ancha el Presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés. Él explicó que han decidido visibilizar la situación que atraviesan en el sector a nivel económico. Según trascendió, se les quiere pagar $200 por kilo de uva, con un adelanto de 50 pesos y cuotas desde junio a setiembre, algo imposible con la inflación actual.

Garcés indicó que ellos piden pago en dólares, porque si se acuerda en pesos y en cuotas no conviene al productor. A su vez comentó que ellos no buscan un subsidio, sino que el Estado de las condiciones para que los viñateros puedan ganar lo adecuado por la labor que realizan cada día bajo el sol. 'No estamos pidiendo plata al gobierno, nosotros pedimos que el gobierno interceda', expresó y a su vez aseguró que la protesta no tiene un tinte político.

Por otro lado, el referente de viñateros, expuso que hay descontento por el acuerdo del mosto que estableció el Gobierno, porque de acuerdo a los dichos de Garcés, ese monto debe ser establecido por el productor y no por terceros. 'El gobierno te dice que el mercado es libre, pero te hace un acuerdo por el mosto, entonces ya dejamos de ser libres. ¿Por qué yo tengo que poner el monto que se le ocurra al gobierno?, entonces creo que hay cosas por mejorar. El abuso de posición dominante se combate, cuando se pierda un año la cosecha', expresó Garcés.

En la entrevista Garcés mencionó además, que durante el 2023, quisieron acordar un precio que estimaron era el correcto para los productores y el Gobierno en ese momento al mando de Sergio Uñac, no aceptó lo que requerían. Sino que les ofrecieron en su lugar una actualización en lapsos de tiempo, algo que según relató jamás llegó. 'Pagaron a 100 pesos el kilo y en diciembre no hubo ninguna actualización', indicó.

