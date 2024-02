Provincia pondrá los $1.020 millones que no mandó Nación, para garantizar colectivos en la noche

La tarde del jueves se llevó adelante la reunión clave entre los empresarios del transporte público de pasajeros (ATAP) y el Gobierno, quienes lograron destrabar el conflicto presentado por el que los colectivos reducían su frecuencia luego de las 18hs y cortaban el turno a las 22hs. Desde el sector empresarial confirmaron que el Gobierno se hará cargo de los 1.020 millones de pesos que no envió Nación como medida de recorte de subsidios a las provincias.

Ricardo Salvá, presidente de ATAP, dialogó con el móvil de Canal 13 y explicó que la Provincia se hará cargo de los subsidios que no envió Nación ‘solamente de los meses enero y febrero, porque son meses transcurridos y se había hecho un acuerdo tarifario en diciembre, teniendo en cuenta que se iban a recibir esos fondos que al día de la fecha serían unos 1.020 millones de pesos. Como no se recibieron, aquel acuerdo tarifario que se firmó en diciembre quedó por debajo de lo normal y están faltando esos 1.020 millones de pesos, los cuales en esta oportunidad la Provincia ofreció pagar la mitad y después será la otra mitad para el mes siguiente’.

‘Las finanzas públicas de la provincia no están bien, estamos en una situación complicada, los costos han aumentado mucho, Nación le cerró a la provincia el grifo por todos lados y el Gobierno manifiesta que no tiene recursos. Esto complica mucho las negociaciones por tarifas. Las empresas están dispuestas a relegar la rentabilidad, pero lo que no podemos es dejar de pagar el combustible y los salarios porque si no las empresas no van a funcionar’, aseguró el empresario.

Acerca de la definición de una nueva tarifa y el estudio de los costos, Salvá señaló que ‘el Gobierno de la Provincia manifiesta que no está en condiciones de aportar recursos, así que eso debiera ir a las tarifas y el problema en el que estamos es que cuando los técnicos elaboran el estudio de costo, estamos hablando de tarifas que oscilan los 630 pesos y eso es lo que a nosotros nos tiene muy complicados, son cifras muy elevadas para que el público usuario las pueda afrontar’.