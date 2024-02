El drama de la familia que vive de prestado bajo un techo que se cae a pedazos

En la Unión Vecinal Villa San Patricio, Chimbas, una mamá llamada Claudia y sus hijos enfrentan una situación desgarradora al ver cómo el precario lugar que les prestan para vivir se desploma lentamente. Con la angustia y la incertidumbre como compañeras constantes, han tenido que refugiarse en ese lugar de un sólo ambiente, donde carecen de baño privado y de los recursos necesarios para sobrevivir porque no tienen donde ir.

Para empeorar la situación llegaron las fuertes lluvias de los primeros días de febrero y por la antigüedad de la construcción el techo se comenzó a caer mientras la familia estaba dentro. Por esta razón, tanto los que viven en el lugar como los responsables del local, piden ayuda.

El techo que cedió tras las lluvias

Al respecto, el presidente de la Unión Vecinal, Eduardo Magallanes, contó que la situación es delicada. Y añadió: 'No quiero ni pensar que pasaría si se termina de desplomar el techo. Tienen niños, necesitamos que las autoridades vean la manera de aunque sea, conseguirle un alquiler por un año para que puedan salir adelante’, expresó a Diario 13.

Fachada de la pieza donde viven

Por otro lado, Magallanes dijo que tanto él como los vecinos de la zona ayudan a la mujer con lo que pueden. Y aseguró a este medio que nadie tiene el corazón de plomo en la villa, como para echarlos a la calle. ‘Ella(Claudia) está dispuesta a irse a otro lugar, pero no tiene donde. Están acá desde hace unos quince años, no tienen trabajo fijo. Los hijos adolescentes de la mujer trabajan en lo que pueden para aportar al lugar, pero no es suficiente y nosotros no queremos que se queden en la calle’, expresó.

Y agregó, ‘ellos vienen pidiendo una casita desde hace muchos años al gobierno, porque realmente les hace falta. Se que las hijas han estado buscando un alquiler, pero no han tenido suerte porque les cobran muy caro.

Ante esta situación, Magallanes y vecinos del lugar hacen un llamado a las autoridades competentes para que intervengan. Y solicitan a la comunidad que ayuden a la familia con lo que puedan. Los interesados pueden comunicarse al 264 5804806.

'Necesitamos con urgencia camas, cuchetas, ropa, calzado, mercadería para ayudar en lo que más se necesita. Viven acá porque no tienen donde ir', expresó el presidente de la Unión Vecinal Villa San Patricio.

La familia, compuesta por dos niños, dos adolescentes y una adulta y se sustentan con asignaciones por hijos, que les alcanza para comer.