Supuesto déficit en la OSP: "El ministro me respondió pero no me complace"

Senador y ex gobernador de la provincia, Sergio Uñac.

Tras ser acusado de haber dejado un importante déficit en la Obra Social Provincia (OSP), Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, salió a hablar públicamente defender su gestión y desmentir las acusaciones en su contra. En comunicación con Canal 13, expresó que el actual ministro de Salud Amilcar Dobladez le respondió, tras recibir la carta notarial que le envió, pero que su respuesta no lo satisfizo.

"Me dijeron 'que sí, que no', pero no hay términos medios en una acusación tan grave como esta", afirmó Uñac con firmeza. Cabe mencionar que además dijo que dejó a la OSP con un superávit de más de 10 mil millones de pesos, lo que contradice las acusaciones de déficit que se le imputan.

Sumó a sus dichos, 'cuando la diferencia (de dinero) es poca puede ser. Pero si nosotros decimos que hemos entregado con más de 10.000 millones de superávit y ellos dicen menos de 1.500 millones, uno de los dos no está diciendo la verdad. Eso saldrá a la luz en el corto plazo', aseveró.

Sobre los dichos del Ministro de Salud

Con duros términos hacia la administración que tuvo hasta entonces la Obra Social Provincia (OSP), el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, se refirió a cómo venía trabajando la obra social que tiene como socios a los trabajadores del Estado y jubilados del mismo. Dijo que se venía gastando un 45% más y sin un servicio de calidad, por lo que venía siendo deficitario. Señaló que había auditorías que no auditaban.

El titular de la cartera sanitaria expresó que en la OSP ‘se encontró un déficit importante, con deuda a prestadores médicos y farmacológicos’ y señaló que debían realizar una radiografía de la situación ‘para empezar a trabajar ahora en las mejoras que necesita’.

Dobladez señaló que el gasto era de ‘25 mil pesos por afiliado per cápita. Estábamos gastando un 45% por ciento más y sin un buen servicio, porque el servicio es deficitario’.

‘Tenemos que optimizar el gasto para empezar a darle mejoras a los afiliados. Hemos ido subsanando las deudas para mantener el beneficio. Ha costado mucho que siga funcionando. La salud no puede parar y el 1 de enero teníamos que seguir funcionando’, dijo el ministro.

El médico apuntó a la administración anterior al mencionar que ‘hubo una mala administración, como en la casa de uno si se gasta más de lo que ingresa’ y disparó: ‘hay gastos superfluos innecesarios, incluso que no llegan al afiliado. Tenemos que hacer que el gasto vaya al afiliado, no a grandes auditorias que no auditan y muchas otras cosas’.