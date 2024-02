Dos mujeres se agarraron de los pelos dentro de un colectivo de la Red Tulum

Dos pasajeras de la línea 403 de la Red Tulum protagonizaron un violento episodio. Las mujeres mantuvieron una pelea que fue filmada por otro/a pasajero/a y se hizo viral, porque las 'luchadoras' mantuvieron la contienda primero en el piso, a metros del colectivero, y después en uno de los asientos dobles, según publicó Infoalbardón.

El violento hecho fue filmado por el pasajero/a que estaba ubicado/a en el fondo del transporte público. En el comienzo se puede ver como una de las mujeres de cabello rubio y remera rosada tiene reducida a la otra de remera celeste. 'Con mis hijos no, yo con tus hijos jamás me metí', le dice la dominadora, para luego darle aire para levantarse.

La mujer que hace instantes se encontraba reducida se levantó y le tiró a su contrincante un golpe de puño, pero no le atinó, sino que fue al aire. Esta acción hizo enojar a la otra agresora que la siguió y la tomó de los pelos llevándola de un lado a otro, para después lograr tirarla en uno de los asientos dobles en el que no viajaba ningún otro pasajero.

'Con mis hijos no te metas más sabes, ¿entendiste?, ya sabes muy bien', le dijo cara a cara la pasajera de remera rosa, para luego alejarse y repetirle señalándola que no se meta con sus hijos y que no estaba 'ni ahí' con ella, mientras se sentó en uno de los primeros asientos de la fila simple del colectivo, que está inmediatamente detrás del chofer.

Según el medio de Albardón, la trifulca ocurrió cuando el colectivo se encontraba transitando por Chimbas. Se desconoce el origen de la pelea, aunque por lo que se alcanza a escuchar en el video, se trataría de vecinas o conocidas que tuvieron un mal entendido o una discusión previa por algún tipo de situación.