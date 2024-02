Se agrava la situación de los empleados de limpieza del Rawson

Este martes los trabajadores de la empresa PROZETA, que presta el servicio de limpieza en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, comunicaron a las autoridades que iniciaron un paro por un conflicto laboral que incluye la deuda de sueldos de dos meses por parte de la compañía que tiene la concesión de la limpieza incluso de los quirófanos del Hospital.

La gravedad de la situación radica en lo escencial de las prestaciones para el funcionamiento correcto del servicio de salud. Ante las cámaras de Canal 13 los trabajadores señalaron que no tenían contacto ni explicaciones por parte del dueño de PROZETA, Gustavo Marinero, aunque si solo algunas respuestas que no los conformaron por parte de su hija, Ana Paula Marinero, que es la encargada de recursos humanos de la empresa.

Los empleados también aseguraron que en el reclamo no hay recibido la solidaridad del Sindicato de Empleados de Comercio que los representa. A principio de la jornada fueron recibidos por el director del hospital Juan Pablo Gempel quien se interiorizó de la situación pero claramente no puede dar respuestas porque el pago de salarios no depende de él.

Si bien los uniformes de los trabajadores tienen la Inscripción PROLIMP, la empresa responsable del pago y de la relación laboral es PROZETA SOLUTIONS, a quien el gobierno anterior le renovó la concesión del cotrato para las tareas que desarrolla en el Rawson en junio de 2023 con vencimiento en el próximo mes de noviembre de 2024.