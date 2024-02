Dólares, euros y pesos: sus sobrinos les robaron los ahorros de su vida

Una familia sanjuanina vive días de angustia desde mediados de febrero. Ladrones ingresaron a su casa por una ventana y se llevaron un maletín que contenía dólares, euros y pesos, que en total hacen una suma de casi 3 millones en moneda nacional. Patricia Trigo, una de las damnificadas contó a Diario 13 que sospechaban de dos sobrinos y, por el video de una cámara de seguridad, lograron confirmar que efectivamente se trataba de ellos.

Los jóvenes señalados por la familia viven en el fondo de su casa. Se trata de Gonzalo Aguirre de 24 y Elías Leonel Manrique de 23 años. Este último, actualmente está prófugo, mientras que Gonzalo fue detenido, pero, al día siguiente recuperó su libertad, según indicó Patricia.

'Con mucho dolor porque es familia, pero no entendemos porque la Justicia no actúa, si saben quién es. Si ya le entregamos pruebas como videos', expresó entre lágrimas la víctima del robo millonario. Cuando fue detenido Gonzalo, entregó solo $175 mil, por lo que presumen que el resto lo tiene el otro familiar suyo que continua prófugo.

La pesadilla comenzó el pasado sábado 17 de febrero, cuando la familia, que había pasado el día en una quinta, llegó a su hogar ubicado sobre Calvento en Villa Krause. Al instante no notaron nada, porque al estar cansados directamente se acostaron. ‘Horas más tarde de haber llegado ese día, mi marido me mandó a buscar dinero a una de las habitaciones para hacer de comer. Al entrar vi que la ropa que tenemos en esa habitación estaba revuelta. Comencé a buscar un maletín negro que tenía un candado, pero no estaba por ningún lado’, comenzó relatando Patricia.

En el interior del maletín, la familia tenía los tres pasaportes y una gran cantidad de dinero con la que pensaban viajar a España. El jugoso botín estaba compuesto por 2.000 dólares, 200 euros y 500.000 pesos.

La familia comenzó a buscar el maletín por todos los rincones de la casa temiendo lo peor. Hasta que miraron una de las ventanas que da al fondo de su casa y notaron que las rejas de la misma estaban dobladas. Al parecer, los ladrones las abrieron para ingresar y luego quisieron enderezarlas, pero no quedaron idénticas.

Por las conversaciones que mantuvieron con sus vecinos, los damnificados calculan que el robo se habría producido entre las 16:30 y las 18:30. Un vecino, que todos los días sale a tomar mate a la vereda alrededor de las 18:30 habría escuchado ruidos que provenían de la vivienda de esta familia.

La familia hizo la denuncia en la Comisaría 6º y personal de Policía Científica se hizo presente en su casa y peritaron las habitaciones, especialmente de la que los ladrones sacaron el maletín. Patricia contó que si bien sospechaban de sus sobrinos no podían hacer nada hasta que hubiera pruebas contundentes.

El domingo pasó entre amargura e impotencia. El lunes, la Policía encontró uno de los pasaportes del grupo familiar en una casa de madera con muchas plantas que está ubicada cerca de la Cancha de Unión de Villa Krause. Entonces la familia, al llegar al lugar se dio cuenta de que al lado de dicha vivienda había un pasillo que tenía una cámara de seguridad. Los damnificados le pidieron a la Policía que se fijaran en los registros de esta cámara, pero eso no ocurrió.

Patricia y el resto de la familia decidieron actuar por su cuenta y volvieron al lugar donde habían encontrado el pasaporte. Además de encontrar otro de los pasaportes, le pidieron al dueño de la casa en donde está colocada la cámara de seguridad, si podían revisarla juntos para ver si descubrían a los autores del robo.

Según afirmó la damnificada, en las imágenes se puede ver a sus sobrinos arrojando los pasaportes. Con esta prueba fueron hasta la Policía y los efectivos procedieron a detener a Aguirre, puesto que a Manrique no lo encontraron, y hasta la actualidad se mantiene prófugo y es buscando por las autoridades.

La familia contó a Diario 13 que a Aguirre lo liberaron al día siguiente. ‘No entiendo porque actúa así la Justicia, no sé qué están esperando, a uno se los entregamos en bandeja. Si no fuese por nosotros que nos movimos hasta donde encontraron el pasaporte y le pedimos al vecino fijarnos en el registro de la cámara, ellos no se daban cuenta, no se enteraban’, expresó notablemente enojada Patricia.