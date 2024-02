Platero detalló los esfuerzos de la provincia para otorgar becas de transporte y conectividad

En una conferencia realizada este miércoles por la mañana, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, abordó varios temas de relacionados con los fondos nacionales. Uno de los puntos en los que se destacó el funcionario fue la incertidumbre en relación con las becas de transporte y conectividad, cuya continuidad está en duda debido a los esfuerzos financieros de la provincia para cubrir fondos y subsidios en otras áreas vinculadas al transporte y comedores escolares.

En cuanto a la situación nacional y los cambios en el programa Potenciar Trabajo a nivel nacional, Platero mencionó que estos programas son de competencia nacional, por lo que corresponde retirarlos. Al respecto, afirmó: "Estamos esperando las directivas y estamos esperando la implementación".

Sobre los planes Potenciar Trabajo, expresó que están sin certezas acerca de lo que pueda suceder tras los anuncios a nivel nacional. Respecto a las becas de transporte y conectividad, Platero indicó que están organizándose y aún no hay novedades al respecto: "No se han otorgado becas y todavía no se entregan". Sin embargo, admitió que ya hay reuniones avanzadas con jóvenes referentes de distintos departamentos, esperando avanzar a corto plazo ante el inminente inicio de clases.

"Tenemos que ver si las damos, desde Nación se han cortado los subsidios de transporte y el Gobierno de la provincia va a hacer un gran aporte para que no afecte a aquellos que utilizan los medios de transporte", aseguró Platero en dirección a las prioridades financieras que puso la gestión de Orrego.

En cuanto a los comedores escolares y las copas de leche, el ministro expresó su preocupación por la creciente cantidad de estudiantes primarios. Señaló que el año pasado tenían 150 mil niños y que esta cifra se incrementó con el ingreso de niños de sala de 3 años a 180 mil. Platero afirmó que el Gobierno provincial asumirá la responsabilidad de esta situación, ya que desde la Nación no se han recibido mayores novedades sobre el envío de los fondos correspondientes.