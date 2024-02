Alzhéimer, una mirada profesional sanjuanina de una dura enfermedad

El mal de alzhéimer es una de las enfermedades que aqueja en cada rincón en distintos países. Con estudios científicos, intentando comprender y realizando investigaciones a lo largo del mundo, en San Juan la psicóloga Diana Bruno es una de las personas que más conoce acerca de esta enfermedad. Pasó por ‘Más allá de las noticias’ y dejó apreciaciones de interés para entender de qué se trata.

Bruno explicó que ‘la demencia es cuando hay una afectación en la cognición (la memoria, atención, capacidad de procesar información visual, etc) y la conducta. Cuando estas funciones se afectan y empiezan a impactar en las actividades de la vida cotidiana, es cuando empezamos a hablar de demencia’.

‘Hay que diferencia cuando un olvido es casual, como olvidarme las llaves en una campera, de cuando un olvido es patológico como olvidarme de todo, me olvido que tenía un turno con el dentista pero nunca saqué un turno con el dentista, es decir, me olvido el hecho completo. Los nombres a veces no me sale el nombre o las palabras, las tenemos en la punta de la lengua. Esas anomias son benignas y empiezan a aparecer después de los 40 años’, agregó la profesional.

Yendo a la enfermedad del alzhéimer en sí, la profesional explicó que ‘la demencia tipo alzhéimer es un tipo de demencia, aquí lo que se afecta es la memoria episódica, la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes, como el contenido de una conversación, un nieto nuevo, un cambio de dirección, el valor del pan. Esa es información nueva que vamos aprendiendo, pero quienes tienen demencia tipo alzhéimer empiezan a perder la capacidad de aprender cosas nuevas’.

Acerca de los síntomas avanzados, Bruno contó que ‘luego empiezan a aparecer otros síntomas, como la desorientación. En estadíos avanzados aparecen estos episodios en la propia casa, como por ejemplo no encontrar el baño. Es tan importante detectar tempranamente los primeros síntomas de los cambios cognitivos’.

Esta enfermedad, que empieza por la acumulación de una proteína que no puede ser procesada, ocasiona un daño en las neuronas, por lo que es de suma importancia detectarla a tiempo.