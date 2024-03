El desafío del Gobierno para asegurar el inicio de clase

El Gobierno sostiene que los gremios no pueden adherirse al paro nacional docente en medio de una negociación paritaria, mientras que, desde el otro lado, argumentan que la medida de fuerza no es contra las provincias, sino por una convocatoria nacional.

Este jueves la paritaria docente local entró a un nuevo cuarto intermedio para que los gremios analicen y den una respuesta a la nueva propuesta del Gobierno. Sin embargo, la reanudación de la mesa de negociación será recién para el viernes 8 de marzo. En medio de eso, hay una convocatoria vigente por parte de la CGT a un paro nacional para el lunes 4 de marzo, misma fecha en que está estipulado que comiencen las clases en San Juan, por lo que el Gobierno de la provincia se enfrenta a un nuevo desafío para asegurar el inicio de clase, habiendo dejado en claro su posición.

El Ejecutivo local señala que los gremios no pueden adherir al paro nacional, porque la paritaria sigue abierta, mientras que, desde el otro lado, indican que la medida de fuerza no es contra la provincia, sino una convocatoria nacional.

Con este escenario de puja entre las partes, el cual quedó planteado al término del tercer capítulo de paritaria, se espera saber cuál será la postura del Ministerio de Trabajo de la Nación, dado que se trata de una convocatoria a todos los docentes del país. Además, resta saber si el Gobierno de la provincia les pedirá a la Subsecretaria de Trabajo que se expida sobre el caso.

A la salida de la extensa reunión de este jueves, que comenzó a las 11 y finalizó pasadas las 18:30, Roberto Gutiérrez, ministro de Hacienda expresó: 'Estamos en paritaria, se ha hecho un cuarto intermedio, por lo tanto, no se podrían tomar medidas de fuerza. El lunes tengo entendido un paro nacional, que hasta el momento ha adherido UDA y AMET, mientras que UDAP tendría hoy (por este jueves) un plenario donde iba a decidir'

Luego añadió: 'Al ser una medida nacional lo va a dirimir la Subsecretaria de Trabajo que está al tanto porque los gremios informan, por lo que la Subsecretaria decidirá la medida la calidad de la medida de fuerza'

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, ratificó que acompañarían la medida de fuerza de alcance nacional. ‘Debemos mostrar esta unidad, ya que todos los sindicatos han conformado la unidad conjuntamente con esta mesa salarial, que debemos llevar la misma propuesta hacia todos. El problema es de todos, todos somos docentes y la problemática nos alcanza a todos, porque estas medidas nacionales afectan a todas las provincias. Le hemos pedido al Gobierno que está en reclamo judicialmente los fondos para que sean transferidos'

Daniel Quiroga, titular de AMET precisó: 'El Gobierno nos pidió información sobre lo que pasó en las paritarias nacional. Le dimos nuestro parecer de porque nos vamos a paro el día lunes 4 de marzo, sin asistencia a los lugares de trabajo'

Luego, explicó que la postura de AMET no es contra la provincia: 'Es una medida de fuerza a nivel nacional y está amparada bajo el gremio nacional nuestro. Este paro lo maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación, está informado y notificado en el Ministerio de Trabajo, y por supuesto a la Subsecretaria de Trabajo'

El único gremio que hasta el momento no se ha pronunciado con respecto al paro del 4, es UDAP. Al término de la reunión paritaria de este jueves, Patricia Quiroga se dirigía a un plenario en donde bajaría la nueva propuesta del Gobierno y se plantaría la adhesión o no de la medida de fuerza. La secretaria general del gremio mayoritario en la provincia solo señaló que en la mesa de negociación rechazaron el aumento del 15% al mes de enero, el pago del bono de $50.000 no remunerativo y que el Ejecutivo local se haga cargo del FONID y la conectividad.

Silvia Fuentes, ministra de Educación, expresó: 'Soy docente, entiendo el reclamo, pero nosotros nos venimos preparando desde el 11 de diciembre para que el inicio de clases sea normal. Estamos preparándonos con todas las actividades en cada uno de los establecimientos educativos, ya está previsto el acto también, para el lunes a las 8:30 de la mañana, por lo que apelamos al buen juicio de cada uno de los docentes’.

Luego, la titular de la cartera educativa indicó: ‘Sabemos de la situación, pero lo más importante de todo es que el Gobierno provincial ha hecho un gran esfuerzo y que mes a mes vamos a estar sentándonos con ellos para poder hacer una mejora salarial cada uno de ellos, por lo que esperamos que el lunes, nuestros estudiantes estén en las aulas'