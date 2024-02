El tomate sanjuanino se convirtió en el favorito de Paraguay

La industria tomatera argentina está en constante crecimiento y se posiciona entre los 10 mayores productores a nivel mundial. En este contexto, la provincia de San Juan exporta alrededor de 21 mil millones de kilos de productos a Paraguay, siendo el tomate uno de los principales productos demandados.

Durante el año 2022, las exportaciones sanjuaninas a Paraguay alcanzaron los U$S 4.433.880 en valores FOB, con un total de 21.444.278 kilogramos. Del total exportado, cerca de 4.627.935 kilogramos corresponden a la industria tomatera, generando U$S 956.885 en valores FOB.

Paraguay destina aproximadamente el 69% de los tomates importados de San Juan para la elaboración de tomates preparados o conservados sin vinagre o ácido acético, con un valor de U$S 657.055 en valores FOB. Asimismo, el 24% se destina a la producción de kétchup y otras salsas de tomate en envases, representando unos U$S 234.218 en valores FOB. El resto se utiliza en tomates enteros o trozos preparados o conservados sin vinagre o ácido acético, con un valor de U$S 65.612.