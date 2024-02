Subirá otra vez el boleto de colectivo y los sanjuaninos se apuran a registrar la SUBE

Ya es una realidad que el boleto de colectivo sufrirá su segundo incremento en lo que va del 2024. La primera modificación hizo que la alternativa más utilizada por los sanjuaninos subiera desde los $60 hasta los $200. Ahora si bien se desconoce que porcentaje alcanzará la suba, está confirmado que se dará. En ese sentido los sanjuaninos hacen cola para registrar su SUBE para aprovechar todos los beneficios a los que puedan acceder.

Los usuarios de la Red Tulum siguen yendo constantemente al Centro Cívico para registrar su tarjeta y así acceder a pequeños beneficios. Por ejemplo si hacen trasbordos van a tener un descuento, si son jubilados o estudiantes van a tener una tarifa diferencial.

Es por eso que es tan importante tener la SUBE registrada y por eso esa isla en el interior del edificio público casi siempre tiene largas filas desde inicios de este 2024. Sumado a esto, uno de los jóvenes que estaba presente para realizar el trámite reveló que se quedó anonadado cuando descubrió el precio que tiene el plástico en los distintos comercios.

'Nos hemos quedado sorprendidos con el valor de la SUBE. En los negocios cuesta $2.500 comprar sólo la tarjeta', manifestó ante el móvil de Canal 13. 'Vengo a darle de baja porque se me perdió y tengo que registrar la nueva porque me hace falta. Es importante. Recién me estoy enterando que va haber otro aumento. Soy trabajadora, ama de casa. Con el descuento que tengo gasto $300 por cada pasaje', contó otra de las presentes.

Por último, una jubilada reveló a este medio que por más que no utiliza el transporte público, de vez en cuando necesita viajar en colectivo y se le hace indispensable el 50% de descuento que le corresponde.

'No es tanta la demora que hay, la verdad es que la cola avanza rápida. Pensaba que tenía registrada la tarjeta pero no, así que ahora la voy a registrar. Cuando trabajaba si usaba mucho los colectivos, pero ahora estoy jubilada. Necesito que me hagan el descuento porque ya se ha ido muy caro el boleto. Tengo jubilación mínima, soy casada, los dos somos jubilados y entre los dos tratamos de sostener las cosas', sentenció.