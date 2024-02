Hartos: vecinos del barrio Malimán llevan más de 1 año sin tener agua

El pasado viernes por la tarde se registró un fuerte reclamo en el departamento Rawson. Precisamente el mismo fue realizado por los vecinos del barrio Malimán, los cuáles manifestaron que llevan más de 1 año sin tener agua a disposición. Por más que presentaron un reclamo a OSSE en febrero del 2023, todavía no han obtenido una solución.

Alejandra, una de las vecinas que sufre día a día esta situación, habló con el móvil de Canal 13 desde el corte que realizaron en el cruce de calles Hipólito Yrigoyen (San Miguel) y Boulevard. La mujer contó que ya se han cumplido 12 meses desde que notificaron de esta situación al personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

'Abrimos un expediente hace más de un año y todavía no tenemos respuesta. Muchos de nuestros vecinos y familias nos vemos afectados por esta falta de agua. Esta situación se agrava mucho más con esta ola de calor. En febrero de 2023 hicimos la presentación en OSSE, juntamos firmas con muchos de los vecinos y ahora lo que hacemos es visualizar con un reclamo', manifestó.

Seguidamente, Alejandra señaló que son más de 100 las familias que están sufriendo esta situación desde hace 1 año. Incluso en estas viviendas residen personas que sufren de alguna discapacidad o ancianos que necesitan tener agua a disposición permanentemente.

'Comprendo que existe una crisis hídrica que nos esta afectando como provincia pero es imposible seguir así. Somos 107 familias y cada una tiene niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas o hasta plantas simplemente. Es imposible estar sin agua. En la madrugada tenemos que juntar en recipientes porque sale sólo un hilito de agua, imagínense lo triste que es', contó.

Otro de los perjudicados es Ricardo, quien le pidió a perdón a los conductores por molestarlos con el corte, pero aseguró que la situación no da para más. Sumado a esto comentó que no sólo solo los residentes del Malimán quienes atraviesan esta problemática, sino que cada vez son más los complejos habitaciones que se suman al inconveniente.

'Actualmente no tenemos nada de agua. Desde OSSE dicen que no tienen suministros y que hay muchas bombas quemadas. Si juntas agua y te ven regando un árbol te hacen una multa, pero si vos no los regás no tenés sombra ni oxígeno. El Gobierno sabía que iba a pasar esto, por eso los barrios actuales los entregan con cisterna, porque saben que no hay presión para que suba a los tanques. Nosotros no tenemos cisterna, el agua no sube, no tenemos presión y no podemos hacer nada. Es esencial el agua. La idea es que OSSE de la cara y nos de una solución. Son muchos los barrios y se siguen sumando', sentenció.