Los papás del chico ahogado en el Dique, necesitan $500 mil para que descanse en paz

El 20 de enero de este 2024 un joven de 16 años lamentablemente murió ahogado en el interior del Dique de Ullum, generando un vacío irremplazable en su familia. Además del dolor por su pérdida, ahora sus padres se encuentran afrontando otra compleja situación. Necesitan pagar una deuda de medio millón de pesos para que su hija pueda ser trasladado a un cementerio y que pueda descansar en paz.

Mónica Rojas, madre del difunto, habló entre lágrima con el móvil de Canal 13 para recordar a su pequeño. Marcelo Hugo tenía 16 años y era el que tenía una relación más cercana con ella, siempre haciéndola reír. Además, él ya salía a trabajar para tratar de ayudar a sus padres con dinero.

'Estuvo con el amigo, pero si van a un dique y no sabe nadar ¿por qué lo han dejado que entre al Dique? No tenía que meterse ahí, él le tenía miedo a todo. Yo lo siento por mi hijo. Faltaba seguridad en ese lugar. Mi hijo tenía 16 años, siempre trabajaba, limpiaba vidrios en Rawson y Maipú. Pido perdón por emocionarme pero es que no me puedo olvidar de mi niño. Cuando venía acá me hacía reír a mi, me jodía mucho. Era el regalón de la casa', expresó.

Hugo Moreno, padre de Marcelo, contó que además del dolor inmenso por el fallecimiento de su pequeño, ahora están tratando de solucionar otro complejo situación. Se trata de que actualmente los restos del joven descansan en un cementerio donde de forma solidario les permitieron ocupar una de sus fosas, pero sólo por 30 días.

'Era un chico divertido, siempre se la pasaba jugando con la madre y con los hermanos. Después de que cumplió 15 años empezó a limpiar vidrios para ayudar con plata a la familia. Tenemos una deuda con el cementerio desde hace 5 años atrás que falleció mi hermano, porque no podía pagarlo por el presupuesto que tenemos. Por ese motivo no podemos sepultarlo a mi hijo ahí, necesitamos ayuda para poder resolver el problema con el cementerio Parque Alborada', manifestó.

El deseo de la familia es poder llevar el cuerpo de Marcelo Hugo al cementerio Parque Alborada, que es donde mantienen la deuda que supera el medio millón de pesos argentino. Por ese motivo pidieron la colaboración de la sociedad. De esta manera, cualquier persona que quiera colaborar con ellos puede hacerlo al alias: ludmila.moreno.123 o comunicarse al 2644673450

'Él está en el Palmares que nos prestaron el lugar por 30 días, pero queremos trasladarlo. Lo del traslado ya lo tengo medianamente seguro, pero necesitamos ayuda para pagarle toda la plata al cementerio Parque Alborada. Estamos hablado de $500.500 lo que tenemos que pagar, es imposible que nosotros podamos pagar eso porque además yo me quedé sin trabajo', sentenció.