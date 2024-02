Laura Vera relató el tratamiento de la Ley Bases: "Hay mucho odio"

Laura Vera detalló al móvil de Canal 13 su experiencia la semana pasada en Buenos Aires tras el tratamiento de la Ley Bases, donde destacó lo que fue vivir hechos de violencia en las manifestaciones que se realizaban en la puerta del Congreso.

La titular contó que el contexto del viaje fue para reunirse con la Secretaria de Trabajo de la Nación para hablar de las capacitaciones que darán a los sanjuaninos beneficiarios al programa Potenciar. En la participación, Laura Vera relató que los días se vivieron con mucha tristeza: "Primero vimos el debate que se daba dentro con mucho odio desde algunos sectores, y luego también se dieron afuera con las mismas características" contó.

Sobre la represión a los manifestantes, Vera resaltó que los enfrentamientos y el panorama fue muy fuerte: "Nosotros estuvimos en los últimos días más tranquilos, pero la cantidad de uniformados y de la manera como se trataba fue muy doloroso de ver. Hace muchos años no se veía un enfrentamiento con tanta fuerza en la Argentina" declaró.

Noticias Relacionadas Tras la aprobación de la Ley Ómnibus, volvieron los enfrentamientos en las afueras del Congreso

Desde la multisectorial, la titular de Amas de Casas enfatizó que seguirán insistiendo para que en el Senado no se apruebe. Desde su punto de vista dijo que: "La Ley Ómnibus trae muchas complicaciones particularmente para la vida cotidiana, y ya la vemos cómo va impactando" afirmó.

Además, explicó que con la aprobación de la Ley Bases, desaparecerían estos organismos y que ya no haya más audiencias públicas "CAMESA dijo que va a haber un 130% aumento en el transporte de energía, y lo dijo así sin previa audiencia" entendiendo que no habrá debate y no haya precios de referencias, "cobrando lo que sea" señaló Vera.

Pro su parte, resaltó que la multisectorial contra el ajuste en San Juan seguirá apoyando y manifestándose en contra de la aprobación de la Ley Ómnibus.