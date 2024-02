Le pidió casamiento a su novio en la cancha de San Martín: conocé su hermosa historia

El 4 de febrero San Martín empezó con el pie derecho esta temporada de la Primera Nacional, al superar por 1 a 0 a Alvarado en el Hilario Sánchez. Sin embargo, para una familia 'verdinegra' este día quedará grabado en sus mentes para siempre pero por otro motivo. Se trata de que Eliana, una joven sanjuanina, le pidió casamiento a su novio en plena tribuna quien respondió que si desatando el genuino aplauso de todos los hinchas presentes.

Eliana Tejada, la gran protagonista de esta curiosa y tierna situación, le reveló a Diario 13 cómo surgió esta idea y cómo planeó todo. La valiente mujer reveló que ellos tenía en mente casarse a inicios del 2023, pero tuvieron que postergarlo por un motivo sumamente importante tanto para ella como para su amado Joel.

'Siempre estuvo la idea de casarnos pero nunca de proponerlo ahí en la cancha. Nosotros nos íbamos a casar el 17 de febrero del año pasado, pero por motivos de mí embarazo lo suspendimos hasta que un día me levanté y dije: 'Este año es nuestro'. Mi idea era hacerlo el 14 de febrero pero luego me acordé que el 'Verdinegro' jugaba el 4 y dije: 'Este día tiene que ser'', contó.

Además de aprovechar que ese día justo San Martín jugaba de local en el Hilario Sánchez, ese 4 de febrero su pequeño hijo estaba cumpliendo 11 meses de vida por lo que era una fecha especial. Esto le sirvió de 'excusa' a Eliana para poder llevar un cartel que tenía un mensaje totalmente inesperado para Joel.

El pequeño hijo que comparte la pareja

'Mi amigo me ayudó con la idea también. Fue un momento de muchos nervios pero aún así no lo demostré. Iba con un cartel que él nunca vio. Él pensaba que era por los 11 meses de mí hijo pero nunca se imaginó lo que en realidad. Este momento lo esperé con muchas ansias, hace 5 años estamos en pareja', reveló.

Una vez que todo estuvo listo, llegó el momento tan esperado: un amigo desplegó en la tribuna el cartel que decía '¿Querés casaste conmigo?'. Acto seguido Eliana se arrodilló frente a su novio y le propuso estar unidos por el resto de sus vidas, dejando con la boca abierta no sólo a todos los hinchas sino también a su futuro esposo.

'Nunca me espere algo así de ella, me sorprendió por completo. No entendía nada cuando la vi arrodillada. Escuchar a todos los hinchas aplaudir me explotó el corazón de alegría', contó a Diario 13 el propio Joel, un fiel hincha de San Martín que no se pierde casi ningún partido.

Sin dudas esta es una historia de amor marcada por el fútbol, que emociona tanto a los amantes de esta disciplina como aquellos que no la siguen tan de cerca.

El video que muestra el momento exacto de la propuesta en la tribuna del santo sanjuanino: