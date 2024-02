Una sectorial se manifestó y solicitó becas de transportes para los estudiantes

Desde la Multisectorial San Juan Unidos, este lunes 5 de febrero se convocaron frente al Centro Cívico para reclamar en contra del ajuste. El tema es “en defensa de los espacios de cuidados integrales de economía popular y el derecho al acceso de la educación”.

La representante de Amas de Casa del País, Laura Vera, declaró al móvil de Canal 13 que el pedido específico es con el pedido de continuidad de las becas de transporte para estudiantes en San Juan. En detalles, Vera detalló que las becas irán destinadas para los estudiantes universitarios y secundarios. También para los alumnos del primario en sus últimos años, que en conjunto son los alumnos que más frecuentemente se trasladan en colectivos.

La titular no dejó pasar la oportunidad y puso en valor los lugares para los cuales reclaman más atención del Gobierno. Entre ellos señaló los espacios integrales de cuidados. Con respecto a estos, Vera expresó: "No solo se va a distribuir leche, también se dan clases de apoyo escolares, escuelitas de fútbol y danzas. Hay una incertidumbre con relación a los alimentos que provee la provincia sobre si se van a mantener o no" declaró.

Además, la titular de Amas de Casas expresó que la convocatoria se lleva a cabo sin cortar las calles, sin movilizar ni marchar. Destacó que hace semanas vienen pidiendo entrevistas con el ministro de Familia y Casa de Gobierno: "Queremos explicar lo que vemos en el territorio" añadió.

Por otra parte, arrojó datos sobre la vuelta de clases: "Ayer sacamos el valor de la canasta básica escolar, y digo básica porque es lo mínimo que se necesita para comenzar las clases, y los números son altísimo" advirtió Vera. "Aquellas familias donde hay un numero grande de chicos que van a a la escuela se va a hacer casi imposible sin el sostenimiento del Estado la posibilidad de que comiencen la escuela" expresó preocupada.

La titular detalló que se harán intervenciones con clases públicas de folklore, de apoyo escolar, con radio abierta y ese tipo de intervenciones durante la mañana, a fin de que, desde Gobierno, alguien los reciba para poder explayar sus inquietudes.