Emicar advierte a conductores que no retiran su carnet tras el faltante de plásticos

Durante el 2023, la emisión de licencias de conducir en Emicar estuvo marcada por la dificultad para obtener el carnet plástico, debido a que los problemas de importación hicieron que la empresa no contara con los insumos necesarios para la entrega. Sin embargo, el gerente Ernesto González destacó ante el móvil de Canal 13 San Juan que a fines de diciembre comenzó a solucionarse y que ya no es un inconveniente. Incluso, advirtió a quienes aún no lo retiran.

"Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial también nos han asegurado que la provisión de los insumos se va a hacer normalmente, con lo cual hace tiempo que ya no tenemos estos inconvenientes. Incluso ya están listas todas las licencias de las personas que han venido a tramitar el servicio y pueden retirar perfectamente su licencia. La mayor parte lo ha hecho, pero algunos todavía no aunque ya están todos informados de que pueden hacerlo", expresó.

En este sentido, sostuvo que "el tema para quienes no vienen es que se les va a vencer el certificado que se les dio, que ya están todos vencidos y por lo tanto en el caso que tengan algún tipo de problema no van a poder respaldarse con el certificado sino que necesitan tener la licencia". Cabe recordar que, algunos conductores señalaron problemas debido a la falta de reconocimiento de la documentación y Emicar tuvo que intervenir con la Secretaría de Transporte.

Carnet de discapacidad

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó que continuarán vigentes, hasta el día 31 de marzo, los carnet emitidos por Emicar, referidos a las personas con discapacidad (estén vigentes o vencidos) como así también los CUD (Certificado Único de Discapacidad) para viajar en las movilidades de la RedTulum.

Esta decisión fue acordada con la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y la Secretaría de Tránsito y Transporte, hasta tanto quede listo el nuevo convenio sobre el boleto en cuestión.

Ernesto González, gerente de Emicar, afirmó que "nosotros estamos sin ningún tipo de inconveniente con los insumos así que será el Gobierno el que determine la modalidad y la forma en que se va a continuar con este tipo de tramitación".