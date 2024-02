Sergio Uñac lamentó el fallecimiento de Piñera y saludó a su familia

Sergio Uñac junto al ex presidente Macri y al ex presidente y fallecido Sebastián Piñera.

Las muestras de conmoción, respeto, sorpresa y cariño para con el ex presidente Sebastián Piñera rápidamente se multiplicaron luego de conocerse su trágica muerte. Uno de los que no dejó de saludar a su familia enviándoles el pésame fue el ex gobernador Sergio Uñac, quien a través de su cuenta de X despidió al ex mandatario de Chile.

'Lamento profundamente el fallecimiento de Sebastián Piñera, ex presiente del hermano país de Chile. Mis condolencias a sus familiares, seres queridaos y a todo el pueblo chileno', manifestó el ex mandatario provincial en un breve mensaje en redes.

Además del ex gobernador, Marcelo Orrego, actual mandatario provincial de San Juan, lamentó el trágico fallecimiento del ex líder chileno. El santaluceño expresó en su cuenta personal de X: 'Lamento mucho el fallecimiento del ex presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, en un trágico accidente aéreo. Mis condolencias a sus familiares, amigos y al pueblo chileno'

El presidente Javier Milei se sumó a una larga lsita de presidentes de Latinoamérica que despidieron al empresario trasandino. ‘La Oficina del Presidente lamenta el trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, quien fuera presidente de la República de Chile durante los períodos 2010-2014 y 2018-2022. En nombre del Estado Argentino, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo chileno’, manifestó.

El helicóptero accidentado pertenecía al expresidente, y de acuerdo a las primeras informaciones de medios chilenos, otros tres ocupantes sobrevivieron a la caída, entre ellos una familiar del exmandatario. Piñera no habría logrado sacarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado, según los reportes de la prensa. La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, que se habría hundido unos 40 metros.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:47 en el sector Iliue. Desde el Ministerio del Interior indicaron que, tras la caída del helicóptero al lago, los tres sobrevivientes lograron llegar hasta la orilla por sus propios medios. El exjefe de Estado había acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox, reportó el diario La Tercera. La aeronave alcanzó a avanzar unos metros, pero perdió el control cerca de la orilla.