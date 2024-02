Expedientes atrasados: Gobierno aseguró que trabaja para cumplir con todos

Este miércoles, el móvil de Canal 13 dialogó con la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, quien aseguró que trabajan arduamente para cumplir con todos los expedientes de pagos que datan del 2023 y que heredaron de la anterior gestión. ‘Vamos sacando de a poco para que no se demore’, contó y anunció que en estos días estará depositada conectividad, ya que esperan fondos de nación.

'Estamos avanzando fuertemente en todas las áreas que tiene el Ministerio de Educación, específicamente reorganizando los expedientes por año. Hemos sacado un gran cúmulo de expedientes de docentes por suplencias, hora extendida y situaciones que se iban debiendo. Vamos sacando muchos pagos', sostuvo la titular de la cartera educativa local.

Fuentes les pidió a los docentes paciencia de cara a los trabajos que en estos dos primeros meses comenzaron a realizar. 'El que tiene una inquietud puede llegar, me van a encontrar caminando por los pasillos del ministerio, me van a encontrar en cada una de las áreas, me van a encontrar siempre al lado de los docentes. Estamos trabajando fuertemente para que eso suceda'.

En cuanto a las obras de remodelación y reparación de los edificios escolares, Fuentes contó que trabajan a buen ritmo para que el 4 de febrero 'los chicos lleguen a las instituciones y encuentren las instalaciones un poco mejor de lo que quedaron. Quizás no es todo lo que podemos hacer porque la situación no nos acompaña', indicó par luego confirmar que en el transcurso del año darán respuesta a los reclamos de cada escuela de la provincia en cuanto a remodelaciones y reparaciones, trabajando codo a codo con el Ministerio de Infraestructura.