Peligra el transporte para personas con discapacidad

La crisis golpea a distintos sectores y los prestadores del servicio de transporte para personas con discapacidad comenzaron un reclamo pidiendo la celeridad y actualización de los pagos que se les realiza por el servicio.

Ante el móvil de Canal 13 y bajo la consigna ‘Discapacidad en Emergencia’, los prestadores explicaron que ‘los fondos vienen desde Nación, llegan a la provincia y cumplen un circuito administrativo hasta que nos pagana a nosotros. Eso hace que el tiempo transcurra y pasan más de los 90 días que nosotros tenemos establecidos para el cobro. Se nos dificulta muchísimo porque tenemos que cumplimentar con todos los pagos y los precios actuales’, contó Valeria Villafañe, una prestadora del servicio.

Con lo que sucede en materia inflacionaria, Villafañe señaló que ‘si venimos a cobrar a los 3 o 4 meses, no nos sirve, con ese importe y lo que sucede en el país’.

‘Nosotros no hemos dejado de trasladar en ningún momento a los chicos, Discapacidad trabaja todo el año, nuestros chicos van todo el año a la escuela. Entonces enero y febrero se considera que no hay actividad y no es así, hay actividad para los chicos y nosotros los transportistas. Necesitamos que se acelere el tiempo de pago y se revea el porcentaje de aumento’.

Los prestadores se reunieron y como acción elevaron un petitorio hacia el presidente Javier Milei, considerando que es Nación quien debe darle respuestas a sus reclamos.

Lorena Garbellotti, otra de las prestadoras, explicó que también necesitan que se ‘respete el nomenclador nacional en todos los puntos. Por ejemplo, vamos a Caucete o a Media Agua a buscar al chico, llegamos y nos dicen que no asistirá. Entonces cuando llegamos a la institución nos ponen el ausente y acá (en la provincia), nos pagan por el presente, pero nosotros hicimos el gasto. En Nación nos pagaban todos los días hábiles y lo que dice el nomenclador nacional’.

Andrea Toraglio además de ser prestadores de servicio, es mamá de una persona con discapacidad, por lo tanto, conoce las necesidades y la emergencia desde distintos sectores. ‘Los aranceles de las prestaciones de discapacidad han quedado muy atrasadas. Tenemos un desfasaje del 120% y esto hace que peligre la prestación de servicios’, indicó Toraglio a Canal 13.

‘Se nos está complicando mucho seguir trabajando’, sostuvo Fernanda Mugnos, quien agregó que lo último que cobraron corresponde al mes de septiembre.

A nivel nacional los prestadores reclamarán y si bien están demorados, lograron cobrar dos meses más que quienes brindan el servicio en la provincia.