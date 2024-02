UTA mantendrá el paro de colectivos en San Juan, a pesar de la conciliación obligatoria

Desde la Unión Tranviarios Automotor a nivel nacional llamaron a un paro debido a que todavía no logran un acuerdo salarial con el sector empresario y las autoridades. En ese contexto desde la delegación de San Juan decidieron adherirse. Por este motivo desde la Subsecretaría de Trabajo dictaron una conciliación obligatoria para tratar de evitarlo. Sin embargo, desde el sector confirmaron a Diario 13 que no van a acatar y que seguirán firmes con el paro el 8 de febrero.

Franco Marchese, subsecretario de Trabajo, contó ante el móvil de este medio que UTA San Juan no tiene justificación para cortar el servicio ya que el acuerdo al que llegaron con el Gobierno Provincial se ha cumplido en su totalidad. A pesar de ello, decidió llamar a conciliación para evitar que los pasajeros se vean afectados.

'Por más que la provincia haya cumplido con todo, nosotros estamos obligados por una cuestión formal y para no perjudicar a los pasajeros, a llamar a una conciliación que es lo que se ha hecho. Ya se ha resuelto esta convocatoria para este jueves para que de alguna manera, ya que la provincia cumplió con todo lo que acordó con UTA, que ellos no tomen ninguna medida en San Juan donde el principal perjudicado es el usuario', expresó.

En contraposición el secretario general de UTA en San Juan, Héctor Maldonado, confirmó en diálogo con Diario 13 que no van a acatar esta notificación de Marchese. Esto se debe a que la paritaria que se está llevando a cabo se da en el ámbito nacional, por este motivo manifestó que la Subsecretaría de Trabajo local no tendría injerencia en este conflicto.

'No tiene sentido que él mande una conciliación obligatoria. Desde ya quiero dejar en claro que esto es una paritaria nacional y se está debatiendo en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. No tiene ninguna competencia la Subsecretaría de Trabajo de San Juan así que desde ya, con muchísimo respeto, que envíen todas las conciliaciones que quieran que por supuesto no serán acatadas', expresó.

De esta manera, por el momento el paro que se extenderá desde las 00:00 hasta las 24:00 del jueves 8 de febrero, sigue vigente. Acerca de esto, Maldonado señaló que la única forma en que ellos frenarían la medida de fuerza es que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación dictaran una conciliación obligatoria y que su Consejo Nacional decida acatarla.

Siguiendo en la misma línea, Marchese aclaró que si UTA mantiene el corte de servicio por estas 24 horas, estarían cometiendo un acto ilegal. De esta manera, sufrirían una serie de consecuencias por no dar marcha atrás con esta decisión de que los colectivos no recorran las calles sanjuaninas.

'Si ellos deciden continuar con las medidas de fuerza dispuestas, ya directamente serían ilegales esas medidas con las consecuencias legales justamente que esto tiene. Todo tiene que ver con un reajuste salarial, pero a eso a la provincia le pasa por el costado porque es a nivel nacional con quienes tienen que arreglar ese posible aumento', sentenció.