Analizan dónde hacer el ajuste en la UNSJ, para poder subsistir este 2024

Entre las medidas económicas que tomó Javier Milei a nivel país, uno de los sectores que se vieron realmente afectados fue el de las universidades públicas. Esto se debe a que por ejemplo en San Juan deberán funcionar todo el 2024 con el presupuesto del 2023, teniendo en cuenta que hay un 200% de inflación entre cada periodo. En ese sentido, la máxima autoridad universitaria señaló que ya está analizando donde hacer el ajuste ya que es algo muy delicado.

Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ, habló con el móvil de Canal 13 minutos antes de participar del primer mensaje anual de Carlos Munisaga como intendente de Rawson. En ese contexto se refirió a que si el Gobierno Nacional no revé esta situación, muy probablemente ellos no puedan garantizar su funcionamiento ni siquiera hasta mitad de año.

'Los sueldos pueden estar garantizados pero no el funcionamiento. Siempre hay ajustes pero son muy duros. Tenemos que analizar para ver donde podemos acotar algunos aspectos. Por las partidas que se prevé que van a enviar, si se prorroga lo que están haciendo, llegaremos sólo hasta mayo. Salió un decreto de que no van a haber aumentos de sueldo a los empleados públicos en todo el año, así que se está licuando todo el funcionamiento. Tenemos que funcionar en 2024 con el presupuesto del 2023, hay un ajuste tremendo', explicó.

Sumado a esto Berenguer remarcó que es realmente complejo ya no tener un Ministerio de Educación en la Nación ya que, entre otros inconvenientes, no tienen una autoridad a la que consultar qué ocurrirá próximamente.

'Al no tener interlocutores en la Nación es difícil saber el futuro. No tenemos un mayor presupuesto, por ejemplo la partida para gastos de funcionamiento que llegaron para este mes de enero fueron los mismos que enviaron para enero del 2023. Se imaginarán que con más del 200% de inflación y con una carga de un 500% de actualización de tarifas eléctricas, más un 110% extra que se viene, es imposible sustentarnos en el tiempo si el Gobierno Nacional no admite estas realidades', señaló.