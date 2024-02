Hartos de que les roben todos los días piden urgente más presencia policial

El móvil de Canal 13 llegó hasta un loteo en el Callejón Hernández, que está ubicado cerca de la Ruta 40, entre Calle 13 y Calle 14. Vecinos de la zona denuncian un problema grave de inseguridad ya que, al menos una vez al día, le roban a alguna persona que vive en el lugar. "Todos y cada uno de nosotros, en su medida, alguna vez ha tenido un robo, un asalto", contó una vecina que vive en este complejo habitacional donde residen unas 40 familias más.

Según relató Sandra Quintana, una vecina de la zona, ante las cámaras de Canal 13, ellos llevan bastante tiempo con este problema y no le encuentran ninguna solución. Contó una situación particular de un robo que sufrieron este miércoles pasado: "Nos fuimos por media hora, en la mañana a comprar pan. Quedó sola mi mamá en casa que tiene 81 años. Cuando volvimos había entrado un delincuente en moto, la había empujado y tirado por las escaleras. Por suerte pudo gritar y pedir auxilio".

"Tenemos miedo porque no puedo irme ni a comprar pan (...) No podemos estar tranquilos, no sabemos si nos están vigilando, si se nos van a meter a las casas. Entra cualquiera acá", expresaba angustiada la vecina de la zona.

Llega la tarjeta azul al fútbol: ¿para qué sirve?

Respecto a la presencia de la policía en la zona, Sandra contó que de vez en cuando aparece un patrullero, pero que antes iban más seguido por allá. También explicó que la policía es consciente de la inseguridad de la zona por la gran cantidad de denuncias que han presentado, "es una zona muy peligrosa", agregó.

Por último, la vecina del Loteo en el Callejón Hernández dijo que tienen muchos problemas más que la inseguridad, ya que la mayoría de los servicios no llegan hasta la zona.

"Ya hemos ido a la municipalidad, tenemos un problema importante con los servicios. No entra Energía san juan, no entra la Municipalidad. No tenemos agua potable, tenemos que traerla. acá no tenemos ningún servicio" contaba Sandra. También sostuvo que ellos quieren pagar sus servicios, la luz, el agua y todos los que tienen que ser, "tenemos un solo medidor para 40 familias y es mucho. En épocas de calor se nos queman heladeras, freezers, bombas de agua", sentenció.