Granizo: Producción afirmó que el departamento más afectado fue 9 de Julio

Este viernes por la mañana, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación realizaron un rápido análisis de la situación después de las tormentas ocurridas en diferentes partes de la provincia de San Juan.

Todavía no hay informes completos, pero fuentes oficiales aseguraron que el departamento más afectado fue el de 9 de Julio, donde a diferencia a otros sitios de la provincia, se produjo caída de granizo. Este factor determinó severos daños en las plantaciones del departamento productivo, dejando dañadas aproximadamente 20 hectáreas de cultivos. Por otra parte, no se sabe con exactitud lo que significa en pérdidas económicas, y el relevamiento de lo que pasó en otros sitios no está claro.

También informaron que, si bien las lluvias fueron intensas, el granizo se produjo en pocas áreas circundantes al Gran San Juan, además aseguraron que no se produjo mayores inconvenientes con respecto a otras plantaciones.