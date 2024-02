Otra damnificada por la lluvia: es viuda y tiene a sus hijos y nietos a cargo

Viviana es una vecina de la misma Villa Marini, en Santa Lucía, donde una señora convive con su nieta y dos hijos con discapacidad. La casa de esta nueva damnificada está ubicada en Calle Buenos Aires 1881. Ambas mujeres tienen problemas en sus hogares, pero la situación en este caso es alarmante ya que la vivienda fue intervenida en otra ocasión y ahora nuevamente está en estado crítico: "En el terremoto anterior se me cayó el techo y gracias a la ayuda del Intendente del departamento pude arreglarlo, pero solo fue una parte. No solo yo pasé esta situación asique me ayudaron como podían." aseguró la mujer.

Sin embargo, tras recorrer la casa, se observó la preocupación reflejada en la situación de la vivienda, con paredes bordeadas por el rastro de agua con barro, colchones mojados y pérdidas materiales en prendas de ropa. La mujer dio cuenta de que se trata de una construcción de adobe, donde el baño se está derrumbando a causa del desgaste por las lluvias.

Viviana es viuda, hace poco se quedó sin trabajo y convive con sus 11 hijos y sus nietos a cargo. La mujer cuenta que tiene menores a cargo, lo que preocupó a su seguridad: "Anoche todo dormimos en una cama matrimonial como pudimos. Una de mis hijas se fue a casa de su suegra, duerme acá en la pieza con sus tres hijos" mostró la mujer en un breve recorrido por el lugar.

En imágenes, se ve claramente que intentan reconstruir su casa con ladrillos de adobe, donde su problema central es que se caigan las paredes del baño hacia el interior de una de las habitaciones donde duermen su hija con sus hijos. La mujer expresó su gratitud de que la hayan ayudado en el pasado, y ahora espera que alguien atienda a su situación vulnerable: “Tengo miedo que se me caiga la casa y sea una tragedia" dijo preocupada la mujer viuda.

Por el momento, viven momentos de incertidumbre ante la alerta por posibles tormentas. Además la mujer teme por las partes de la casa donde tiene el techo doblado hacia abajo amenazando con caerse.

En un acto de humildad, la vecina contó que espera la ayuda pacientemente: "Sé que hay más personas necesitadas que nosotros, yo velo por la seguridad de mis nietos sobre todo. Siempre estoy par a la comunidad, antes de esto yo iba a comenzar a dar la copa de leche desde mi casa, pero bueno está muy complicado ahora" señaló.