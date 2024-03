El doloroso mensaje de la madre de Lucia Rubiño: 'ya no veo para adelante'

Belén Montilla, madre de Lucía Rubiño, hizo un triste descargo en las redes sociales. La investigación de su muerte sigue avanzado. Cabe recordar que la joven fue atropellada en una picada clandestina en Rivadavia y su familia pide justicia.

Es así como en un texto que publicó en las plataformas sociales, Belén Montilla confesó que atraviesa un enorme dolor y esta en pleno duelo. En el mensaje que escribió se puede leer: "Hoy, 29 de febrero, me animé a abrir las ventanas de tu habitación; el aire fresco, la luz, el cielo...vos".

Del mismo modo aludió a que el en la habitación de Lucía conserva todas sus pertenencias "el oso que yo te regalé y el que te regaló Lola... siempre dormían con vos".

En un lamento, ella dijo: "Ya no me inunda, cuando abro las puertas de casa, el olor a panqueques con miel; ya no corro apresurada por llegar a verte, ya no miro la parada del cole para ver si llegás, ya no escucho la música de los TikTok por todos lados de la casa, ya no veo para adelante".