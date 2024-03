El paro docente explotó tras la negativa de Nación a restituir los fondos eliminados

En un entrevista en Banda Ancha, Patricia Quiroga, Secretaria General de UDAP (Unión Docentes Agremiados Provinciales), abordó la difícil situación salarial que atraviesan los docentes sanjuaninos y las expectativas respecto a las negociaciones a nivel nacional.

Consultada sobre cómo se compatibiliza la necesidad de una recomposición salarial en medio de la inflación y la imposibilidad financiera de la provincia, Quiroga destacó que están en la tercera sesión de negociaciones. Explicó que "el 80% del salario docente proviene de fondos nacionales", y aunque entienden los recortes debido a la situación económica, consideran genuina su lucha por salarios justos.

Respecto al paro, inicialmente decidieron no adherirse, pero ante la falta de respuestas nacionales, optaron por sumarse. Patricia señaló la urgencia de "resolver temas como la hora extendida en 200 escuelas y la infraestructura educativa que no está siendo cubierta por fondos nacionales". Subrayó que el conflicto no es solo salarial, sino también por las condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo.

En cuanto a las críticas sobre la falta de pago por trabajo realizado en casa, Patricia Quiroga afirmó que no están de acuerdo, ya que los docentes planifican clases y corrigen fuera del horario lectivo. Destacó que "muchos docentes son sostén de familia y con salarios de $262,000 no pueden vivir".

Sobre la paritaria provincial, indicó que se acordó reunirse mensualmente ante la incertidumbre constante. Subrayó la importancia de la unidad y aclaró que las decisiones provienen de las bases representadas por los delegados escolares.

En relación a la relación con otros sindicatos, Quiroga destacó la buena relación los demás gremios, y resaltó la importancia de un nuevo sindicalismo con mirada diferente, llamando a la unidad para defender a los docentes.

Finalmente, Quiroga expresó la esperanza de que las negociaciones a nivel nacional traigan soluciones y que el diálogo prevalezca para superar la difícil situación que atraviesa el sector educativo.