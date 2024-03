Buscan crear la 'Casa de la Salud Mental' en San Juan

Un tema que genera cada vez más preocupación en la sociedad argentina, es la tan sonada salud mental. Todos los meses hay jóvenes que toman la decisión de atentar contra su vida, mientras su entorno se lamenta por no haber actuado a tiempo, muchas veces por desconocimiento. En ese sentido, un psicólogo sanjuanino tiene la intención de crear un centro que se especialice en esta problemática.

El psicólogo José Icazatti pasó por Banda Anda para hablar acerca de esta idea que tiene desde hace bastante tiempo, de poder crear la 'Casa de la Salud Mental' en la provincia de San Juan. En la misma se busca que múltiples profesionales en la materia puedan trabajar de manera conjunta para asistir a quienes lo requieran.

'Para que te vean necesitas poder. Lamentablemente hay gente muy inteligente que no llega y esa es mi pasión, articular esa gente que no tiene la oportunidad de brindar su conocimiento porque por su personalidad o carácter no llegan a ser visibles. Eso fue lo que llevó a esta idea de este centro integral, de juntar lo mejor de lo mejor. A partir de la cantidad de violencia y su extremo que es el suicidio, porque es la misma violencia hacia uno, llegó esa necesidad de decir que sólo no podía', contó.

Icazatti reveló que desde que comenzó a hablar de manera pública de este proyecto decenas de personas, inclusive algunos que no son sus pacientes, lo han contactado manifestándole que necesitan contención. Debido a esto, destacó la importancia de realizar una tarea eficaz enfocada mayormente en la prevención de estos casos donde se ve afectada la salud mental.

'El bullyng está tomando dimensiones importantes. Si un preceptor llega al curso todos se portan bien, es muy difícil verlo. Uno tiene que estar capacitado y preparado para verlo. Tenés que estar con tus emociones trabajadas porque si en tu entorno hay violencia la naturalizás, justificás y racionalizás. Los varones son muy pocas veces las que nos preguntamos como nos sentimos, de eso no se habla. Con este centro quiero jerarquizar la salud mental porque siempre tuvo debajo la salud médica y si no la sacamos de ahí no le damos visibilidad', comentó.

Por último, el entrevistado reveló en que situación se encuentra actualmente esta idea. Sobre esto contó que está en charlas con las autoridades de dos departamentos con el objetivo de poder armar esta casa. Sin embargo, por temas presupuestarios estas conversaciones no han avanzado más por el momento.

'Se está involucrando gente, falta darle forma a lo económico y un montón de cosas porque no todos tienen vocación de servicio. Uno lo puede hacer pero hay un montón que está bien que cobren. Es encontrar ese nivel donde sea una opción laboral para muchos profesionales pero que la casa esté dividida no sólo en lo patológico y trastornos sino en el bienestar. Tener paz mental es un privilegio hoy en día, pero es muy necesaria. Si no hacemos nada nos vamos a arrepentir. Queremos que sea pronto hay charlas pendientes con dos municipios por temas de presupuesto, pero yo creo que esto ya es una urgencia', sentenció.