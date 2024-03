Detectan que hay gente que abandona sus mascotas por no poder mantenerlas

Este lunes 11 de marzo, un grupo de proteccionistas sanjuaninos se reunieron para denunciar distintas situaciones que están sufriendo actualmente animales y ellos como organizaciones. Canal 13 conversó con Emilia Merino, parte de la ONG Sala de Emergencia, quien contó que están detectando que personas abandonan a sus mascotas por no poder mantenerlas.

La proteccionista explicó que la mayor cantidad de abandono de animales se debe a la actual situación económica sufrida en el país. Merino recordó que antes los abandonos se daban por constantes cambios de casa. Es decir, que los propietarios decidían abandonar a sus mascotas porque en sus nuevos hogares no se los permitían tener.

'Cuando nos critican, la gente tiene que saber que nosotros no recibimos remuneración alguna, por eso llegamos hasta donde podemos. Siempre necesitamos apoyo económico y lo hemos tenido de parte de donaciones, pero actualmente esas donaciones bajaron por la crisis', afirmó.

'Nosotros necesitamos que haya educación, porque lo que sucede es básicamente por falta de educación. Necesitamos castraciones masivas, constantes, porque si no se puede. Porque por más que pongan 200 quirófanos, si la gente no toma conciencia de que tiene que castrar y de que el animal debe estar dentro del domicilio, no en la calle', se quejó y alertó la proteccionista.