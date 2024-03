Paritaria docente: UDA ratificó que rechazará las propuestas del gobierno

En la puerta de la reanudación de la reunión paritaria de marzo, UDA ratificó que rechazará las propuestas del Gobierno. En diálogo con Canal 13, Karina Navarro, secretaria general de este gremio en la provincia, explicó los motivos y también habló de la decisión del Ejecutivo local de hacerse cargo de FONID y Conectividad.

Luego de haber tenido en las últimas horas una reunión con delegados, jubilados y afiliados, las bases dieron un rotundo no a las propuestas oficiales. La primera consiste en repetir un aumento del 15%, con la novedad de que irá al valor índice (acumulando un total de 30% respecto a los haberes de enero), más volver a pagar la suma no remunerativa de $50.000, mientras que la segunda oferta sería un incremento del 17% al valor índice (representaría un 32% en total respecto a enero), más un bono de $25.000. En ambas propuestas rige el compromiso de hacerse cargo de los fondos nacionales: FONID y Conectividad.

'No están de acuerdo con ninguna de las propuestas del Gobierno, y sí están expectante de lo que se resuelva en paritaria nacional', adelantó Navarro. Luego la Secretaria General de UDA añadió: 'Esperamos que los $450.000 que había ofertado los gremios a nivel nacional y que analiza el Ejecutivo Nacional, que había ofertado $310.000. Estaremos esperando a ver si acerca la oferta, por lo menos, a los $450.000'.

Navarro contó que sus docentes afiliados les hacen permanentemente hincapié en que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, por lo que no se trata de caprichosas pretensiones. 'Rechazamos estas ofertas oficiales, no porque sea una pretensión, sino porque no nos alcanza y eso es lo que tenemos que tener en cuenta', manifestó. Incluso agregó: 'El aumento del 17% son dos kilos de carne para un mes y, la verdad es que no alcanza'.

Sobre la decisión firme del Gobierno de la provincia de seguir pagando FONID y Conectividad, Navarro expresó: 'Ellos hablan del esfuerzo, y nosotros el esfuerzo lo venimos haciendo durante estos tres meses también. Es decir, que confiamos en esta palabra, pero la realidad es otra. No alcanza y se está viendo en el consumo de los alimentos'.