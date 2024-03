Presentaron una denuncia por el brutal maltrato que sufrió el caballo en Chimbas

A principios de esta semana se viralizó un video en redes sociales que generó una enorme indignación en la población de San Juan. Se trata de una filmación que mostraba como un caballo sufrió una brutal fractura expuesta, dejando pedazos de sus huesos y una gran cantidad de sangre sobre la vía pública. En ese sentido, ahora una proteccionista presentó una denuncia penal para que la Justicia tome cartas en el asunto.

Analía Brizuela, integrante de la ONG llamada 'Rescate Equino', habló con el móvil de Canal 13 acerca de la presentación que realizó en horas de la mañana de este 12 de marzo. El objetivo es que se siente un precedente, ya que casos como este ocurren constantemente y las personas responsables casi nunca reciben una condena ejemplar.

'No nos podemos quedar en decir 'pobrecitos los animales', esto es una realidad, es un hecho. Hemos intentado hacer una denuncia penal, pasa que justo ahora ha sido el cambio del sistema acusatorio así que estamos dando vueltas para ver que UFI intervenía y finalmente lo toma la de Genéricos. Este martes llevé la denuncia impresa y la Dra. me pidió que adjuntara alguna documentación más que hacía falta. Ella muy amablemente me atendió y me dijo que se iba a encargar del caso del caballo', expresó.

Seguidamente, Brizuela recordó que tanto este caballo como el resto de animales, son sujetos de derechos que merecen respeto. Sin embargo, esta sumamente normalizada la tracción a sangre tanto en San Juan como en demás provincias de la República Argentina, por lo que generalmente estos hechos quedan en nada.

'Los caballos al igual que el resto de animales están amparados por la Ley de Maltrato Animal. El caballo es un sujeto de derecho y merece todo el peso de la ley sobre este aberrante caso que ha ocurrido. La verdad que ha sido demasiado impactante, ha excedido el límite de todos los casos de maltrato que llevamos vistos en la calle por tracción a sangre que es un flagelo que venimos tratando de combatir desde hace más de 10 años. Se lo hemos pedido a intendentes, legisladores y he pedido hablar con gobernadores y no he tenido respuesta', manifestó.

Por último, la entrevistada contó que ella estuvo presente en el lugar de los hechos. Para entregarlo como prueba si el caso llega a judicializarse, ella reunió cada uno de los trozos de los huesos que se rompió el caballo durante el hecho y que quedaron esparcidos en la vía pública.

'El caso ha sido el domingo, el animal a las 14:00 según los vecinos iba tirando de una carretela y lo iban azotando con una cadena. No saben si se asustó por los golpes pero terminó cayendo a una acequia y cuando intentó salir se pegó con el filo del cordón de la vereda. Tuvo una fractura expuesta, literalmente se le reventaron los huesos. Me tomé el trabajo de juntar hueso por hueso, porque quedaron las astillas de los huesos en la calle y la vereda. Los tengo en mi poder para que los fiscales y el juez que vaya a intervenir, vea que el caballo en la calle trabajando termina en pedazos, es literal', sentenció.