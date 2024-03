Pocas ventas, alquileres impagables y despidos: la realidad del comercio en Capital

El fenómeno inflacionario en el que esta sumida la República Argentina desde hace años, afecta cada vez más a los diferentes sectores del país. Uno de los principales afectados es el comercio, ya que el poder adquisitivo de los ciudadanos se va reduciendo y se limitan a hacer gastos esenciales. Por este motivo en el comercio capitalino ya se han registrado algunos despidos, motivados por las pocas ventas y por el crecimiento de los costos fijos.

Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de Capital, pasó por Banda Ancha para contar con lujo de detalles cuál es la realidad que están viviendo hoy en día. Primeramente la entrevistada mostró su preocupación por los pocos compradores que visitan los locales capitalinos, algo que se agrava aún más sobre la mitad de cada mes.

'Es una actividad que esta paralizada, a partir del día 15 de cada mes las ventas descienden estrepitosamente. Ya se ve hasta poca circulación en Capital y es preocupante. Ya lo veníamos diciendo en 2023 que también fue un mes de una continua caída, pero no tanto como ahora. El comercio está en una situación frágil y precaria. Se están viendo cosas que no queríamos ver como despidos de personal', expresó.

Acerca de este triste fenómeno, Zini le agradeció a las empresas familiares ya que son las que más estarían conteniendo la fuerza laboral. Si bien la mayoría son pymes, entre un 50 y 60% de ellas están tratando de readecuar los horarios de sus empleados para evitar tener que desvincularlos por no poder remunerar sus tareas. Por este motivo, los pocos despidos que se han registrado hasta el momento, generalmente vienen de las grandes cadenas nacionales.

'El rubro con menor caída es alimentación y bebidas porque es esencial, pero hay sectores que se han disparado como el de electrodomésticos y tecnología que está en un 40%. No podemos de hablar de un número general porque es dispar, pero ronda el 25 o el 30%. El consumo se centra en productos como alimentación, bebidas, educación, transporte y salud. Los alquileres no han bajado, la derogación de la Ley de Alquileres no ha provocado un acomodamiento de precios, están en los mismos niveles que veníamos pagando y algunos se están actualizando respecto a la inflación', reveló.

Por otro lado, la presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan se refirió a los costos fijos que tienen los propietarios de los locales. Sobre esto puntualizó en dos ítems realmente importante para ellos, los exorbitantes números de la boleta de la luz y el aumento en el costo de los fletes.

'Las tarifas eléctricas son las que más están incidiendo porque la quita de subsidios hace que se note mucho más, sobre todo en la temporada estival donde el aire acondicionado es esencial. El otro costo importante para nosotros es el flete, el costo del combustible afecta directamente al precio de venta porque la mayoría de los centros de distribución están alejados de San Juan como Rosario, Córdoba y Buenos Aires. La rentabilidad es casi nula', sentenció.