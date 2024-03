Confirmaron que la obra del Túnel de Zonda está completamente paralizada

Cientos de obras públicas se frenaron en la República Argentina por la decisión de Javier Milei de no aportarle más fondos para este fin a las diferentes jurisdicciones. Por ese motivo en San Juan 500 obreros fueron despedidos de El Tambolar y la obra del Túnel de Zonda tuvo que frenarse en su totalidad.

Alberto Tovares, secretario adjunto de UOCRA, comentó ante el móvil de Canal 13 cuál es la situación actual que atraviesa el proyecto del Túnel de Zonda. Sobre este caso puntual aseguró que las tareas debieron suspenderse por tiempo indeterminado, al no contar con el dinero suficiente para que se continúe desarrollando.

'Está cerrada completamente la obra, esta totalmente paralizada. Hay guardias cuidando el predio y las pocas máquinas que están. Tuvimos la posibilidad de que nos atienda el ministro de Obras Públicas y nos comentó que siguen haciendo gestiones para la obra del túnel. Están preocupados pero siguen haciendo las gestiones, quieren tratar de que los fondos del BID lleguen en tiempo y forma pero no depende de ellos', expresó.

Seguidamente, Tovares brindó más detalles acerca de las complicaciones que está viviendo el sector. Sobre esto aseguró que, lejos de lo que algunos creen, tanto las obras públicas como las privadas se están viendo afectadas por la situación económica que vive Argentina actualmente.

'Esta todo igual, el sector privado está en la misma situación. Hay compañeros que se acercan a buscar changas particulares y desde diciembre que no les aparece nada. Somos conscientes de la situación que estamos viviendo de que los materiales se fueron por las nubes, entonces no es que no quieren trabajar, no hay plata. La obra pública y la privada está atravesando la misma situación', sentenció.