La conmovedora despedida del hijo del adulto mayor fallecido en el Valle Grande

En la mañana de este viernes, Abas Leonardo Carrizo fue atropellado por una moto cuando circulaba en bicicleta por Rawson. El hombre perdió la vida en el lugar debido al fuerte impacto y ahora la Justicia investiga el caso. Horas más tarde que se conociera la identidad de la víctima de 80 años, su hijo, Ricardo Morales, le dedicó una conmovedora despedida.

El hijo del adulto mayor asesinado en el siniestro vial, es el cantante de una reconocida banda caucetera. Se trata de ‘El Chapa Para Vos’. El joven expresó en sus redes sociales: ‘Me enseñaste todo lo que soy me diste todo el amor de un padre me duele en el alma tu partida viejito mío voy extrañate Gracias por ser mi Papá Leonardo Abas Carrizo, mi viejo, me partiste el corazón con tu partida’

La trágica muerte del adulto mayor de 80 años en el Valle Grande

En las primeras horas de este viernes 15 de marzo, un choque en Rawson dejó el saldo de un hombre de 80 años fallecido. Por la tarde, fuentes judiciales identificó a la víctima como Abas Leonardo Carrizo, padre de Ricardo Morales, vocalista de la conocida banda caucetera ‘El Chapa Para Vos’.

El trágico hecho ocurrió en Rawson, cuando el hombre se trasladaba en bicicleta hasta su lugar de trabajo. En ese contexto fue arrollado por una motocicleta 110cc.

El lamentable hecho se registró alrededor de las 07:40 sobre Calle 5, antes de llegar a la intersección con Chacabuco. Por este lugar se movilizaba Carrizo, el cual pedaleaba por el lugar.

El problema se dio cuando esta persona, que avanzaba de Este a Oeste, fue impactada desde atrás por una motocicleta guiada por un hombre. Por la misma fuerza del impacto el ciclista murió prácticamente al instante.

Por este motivo especialistas de la UFI de Delitos Especiales se hicieron presentes, constatando que la víctima no contaba con ningún tipo de documentación por lo que en las primeras horas no pudieron identificarlo ser identificado.