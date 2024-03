Crisis hídrica en San Juan: de los últimos 10 años, solamente 3 fueron normales

Desde hace bastante tiempo que la provincia de San Juan se encuentra sumida en una crisis hídrica realmente preocupante. En ese sentido, un especialista en la materia explicó que durante la última década, solamente durante 3 años se logró registrar una cantidad de agua igual a que se necesitaba consumir.

Luis Kulichevsky, director de Hidráulica, pasó por Banda Ancha para contar con lujo de detalles cuál es la realidad hídrica que viene viviendo la provincia últimamente. En ese sentido reveló que si bien han tratado de hacer lo más eficiente posible el uso del recurso hídrico, la cantidad que tienen a disposición sigue siendo menor a la requerida.

'Llevamos varios años con una sequía que ahora si ya es histórica por la cantidad de años que estamos por debajo de lo que sería un consumo normal entre todos los sectores. No es solamente el agro, sino también la obra pública, la agroindustria y otros sectores que necesitan agua. La realidad es que la naturaleza no nos está ayudando. De los últimos 10 años, solamente 3 han estado igual que el consumo que veníamos haciendo. Después podemos discutir si ese consumo era eficiente o no, pero siempre que a uno lo aprieta la situación empieza a mejorar los sistemas de riego y a buscar maneras de eficientizar el gasto de agua', explicó.

Además de que por muchos años la utilización de este recurso no renovable no fue tan controlada como ahora, Kulichevsky reveló que la naturaleza tampoco los ha estado acompañando últimamente.

'La realidad es muy crítica por distintos factores. En el aspecto climático las nevadas son las que más influyen, a veces hay gente que crea que las lluvias tienen que ver pero no, son las nevadas en la Cordillera. Esta vez ocurrió en la provincia de Mendoza pero a nosotros no lamentablemente. Lo que si podemos manejar nosotros es decir la verdad de cual es la situación, para tratar de eficientizar lo más posible. Hay pérdidas en el sistema de distribución que son difíciles de reparar de la noche a la mañana. Hay que hacer mejoras en las fincas, hay responsabilidades del lado del Gobierno y del consumidor', sentenció.