Mala noticia para los regantes: "Los diques no tienen mucho más para ofrecer"

Este lunes por la mañana, en una entrevista con Banda Ancha de Canal 13, el director de Hidráulica de San Juan, Luis Kulichevsky, destacó la grave situación que atraviesa desde hace al menos una década la provincia por la emergencia hídrica.

El titular en diálogo con Daniel Tejada y Romina Gonzáles, destacó algunas reuniones que ha mantenido con autoridades del agua, y comentó que esta semana espera reunirse con los presidentes de la Junta de Riego y el Consejo para abordar malas noticias.

El director destacó que, del lado del productor, piden más agua, pero aseguró que no es posible responder a ese pedido debido a que la oferta de lo que pueden ofrecer lamentablemente está por debajo de lo que pide ese sector: "Esto tiene que ser una negociación razonable de ambas partes, porque toda el agua que entreguemos ahora no la vamos a poder dar en agosto o septiembre que es cuando empieza el nuevo ciclo". También resaltó que: "Los diques no tienen mucho más para ofrecer", destacando que la provincia se quedó sin reservas de agua. "No hay más agua, no depende de nosotros. Lo único que nos salvaría sería dos o tres años de buenas nevada" expresó el titular de Hidráulica.

En lineamiento con eso, Kulichevsky destacó que hay que sentarse a hablar y ser honestos: "Todos tenemos que tomar decisiones difíciles, pero lo ideal sería consensuar y explicando la crisis". En ese aspecto, destacó que debería implementarse un plan en 5 a 10 años para que las plantaciones se hagan en riego con goteo o aspersiones, e invertir de manera planificada para sacar beneficios y cuidar más el agua para el riego.

Por otro lado, señaló que la otra problemática es que 8 de cada 10 productores no pagan las boletas de agua. Esto se traduce en un tema que tiene que ver con que el Gobierno Nacional ya no manda dinero: "Si no hay fondos de los mismos regantes para transparentar que ese dinero va directamente al sistema de riego se complica por mucho" destacó Kulichevsky.

En tanto ahora, se está inspeccionando que se pongan al día con esta deuda, logrando que se informen del costo de distribución de agua es muy bajo como para no ponerse al día. El director se refirió a que la principal causa del endeudamiento es por cuestiones culturales.