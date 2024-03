Tras la incertidumbre, confirmaron que el comedor de la UNSJ seguirá siendo gratis

El estado financiero actual de la Universidad Nacional de San Juan generó incertidumbre sobre el funcionamiento de sus unidades académicas. En diversas entrevistas con este medio, docentes y funcionarios de la institución destacaron que, al aprobarse el presupuesto para el año 2023 y considerando la escalada inflacionaria, solo podrían mantenerse en funcionamiento hasta mayo. Esto ha puesto en la mira uno de los servicios más solicitados por los estudiantes: el comedor universitario, que ha sido completamente gratuito durante el último año. En este contexto, Diario 13 conversó con Lucas Molina Rojo, Secretario de Bienestar Universitario, para conocer los detalles sobre las becas ofrecidas por la UNSJ y el nuevo sistema para acceder al comedor.

Al comenzar a consultarle si se seguirá extendiendo el beneficio del comedor gratuito, Molina Rojo mencionó que lo harán lo máximo que se pueda. En ello añadió "el comedor para seguir siendo gratuito, se ha establecido un sistema informático que ha sido desarrollado por estudiantes de la carrera de Informática junto con un docente, que ha coordinado ese grupo".

Lucas Molina, Secretario de Bienestar Universitario

En base a este nuevo sistema que confundió a algunos estudiantes acostumbrados a lo analógico, Molina Rojo explicó: "esto se desarrolló durante el año 2023. A fin de año pudimos tener ya el sistema para probarlo y ahora lo podemos empezar a implementar que están dando bien". Además detalló "obviamente, que como todo sistema informático, tiene errores que van apareciendo, pero que los vamos ajustando bien".

En cuanto al funcionamiento, explicó: "cuando vos entraste haces un usuario y ahí el sistema le pregunta al Siu guaraní si este usuario ha rendido y aprobado dos materias en los últimos 365 días. En caso de que las haya rendido y aprobado o promocionado el sistema lo habilita. En caso de que no haya aprobado dos materias, no te deja hasta que no las rindas". Además añadió "en el momento que la rendís, te la suben al sistema a la nota, ahí ya te puedes inscribir. Eso no vas a tener que esperar el año siguiente ni nada por el estilo". Tras ello, el estudiante puede elegir días, horarios y especificar si es vegetariano, o celiaco.

"Una vez que lo que lo elegís vos tenés la obligación de ir, porque ya se te va a generar un código QR con el cual vos vas. En caso de no ir, está generando un perjuicio a la universidad y eventualmente si en algún momento tenemos que poner cupos a otros estudiantes. Entonces se ha establecido un sistema de sanciones que lo que hacen es que si un estudiante se incline a esas acciones en reiteradas oportunidades y no asiste a comer, se lo sancione durante un tiempo estipulado para que no pueda hacer uso del comedor. Es decir que no se puede inscribir. Eso es lo que hace el sistema", informó sobre las sanciones que se aplican.

Otro de los datos que se le consultó a Molina Rojo fueron sobre las tradicionales becas que se le dan a estudiantes (transporte, fotocopias, residencia y demás). Ante ello mencionó "La beca el apoyo al desempeño académico monetarias que entrega la universidad los estudiantes tienen, se están se están evaluando las regularidades los estudiantes que se inscribieron en el mes de noviembre". También sumó que "se espera para el mes de abril poder abrirla convocatoria para los ingresantes".