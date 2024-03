Tras reclamo en el San Vicente de Paul, convocaron a los padres y solo fueron 4

Durante la última semana, Canal 13 recibió muchos mensajes de distintas comunidades educativas con problemas de cada establecimiento. De este modo, estuvimos en la Escuela Bolero y en la escuela Luján que depende de la Universidad Católica de Cuyo. Este lunes llegamos hasta el colegio San Vicente de Paul, donde los padres llevaron a cabo muchos reclamos.

Viviana Gil de Pantano, representante legal del colegio, comentó que tuvieron una reunió con los padres, a raíz de esto reclamos y denuncias anónimas que los papás han hecho en la semana pasada el Ministerio de Educación. "Nosotros decidimos convocarlos a los padres para dialogar, se hizo una convocatoria formal se comprometieron dos papás por cada curso y división de venir. El resultado es que vinieron solamente cuatro papás", aludió.

Según detalló, deberían haber ido 48 papás, "solamente han venido cuatro, donde solo uno de los papás había ido al Ministerio de Educación", mencionó. A ello sumó "queríamos acordar con ellos y escuchar sus reclamo dentro de las posibilidades que tenemos de darnos respuesta a lo que ellos piden".

Sergio Espinoza administrador del colegio mencionó "esta es una escuela de puertas abiertas por lo tanto los papás pueden venir y acercarse y dialogar con las autoridades". Del mismo modo aseguró que lo que pedían es incorpora equipos de aire acondicionado en la gran mayoría de las aulas o en su defectos ventiladores de techo y también agua potable.

"Nosotros hemos venido trabajando desde la institución y desde el año pasado con la posibilidad o la factibilidad de implementar los aire acondicionado", aludió el administrados. También añadió que tienen tres edificios de los cuales dos necesita. "Este proyecto de factibilidad que fueron entregados, se contrató una empresa para que determinará la posibilidad para poder generar la obra", mencionó. Según dijeron "llevaría un costo de 30 millones de pesos. Luego sumado a ese costo la compra de los equipamientos". A ello sumaron que necesitan dos aires de 4.500 frigorías por aula, por lo que necesitan 80 equipos.

"El colegio no puede afrontar 150 mil pesos", mencionó Espinoza. "No quiere decir que hemos descartado esta solución porque esto es lo ideal que cada aula tengan dos equipos de aire acondicionado", añadió. Cabe mencionar que en la escuela tiene 9 aires, aunque "hemos llegado a un punto que con eso es 9 aire, ya se corta la tensión porque ya en la instalación eléctrica no lo puede". Otro de los datos que mencionó es que han comprado 20 ventiladores que podrían estar instalados para la próxima semana.