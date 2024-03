Frenaron el desalojo en Rawson y definieron qué pasará con las 7 familias

El departamento Rawson se convirtió en el escenario de un tenso conflicto durante la mañana de este martes 19 de marzo, debido a que querían desalojar a 7 familias de un terreno. Estas personas se negaron rotundamente a abandonar el lugar, por lo que se armó una discusión con las autoridades. Finalmente el desalojo se frenó, pero no de manera definitiva sino temporalmente.

Todo ocurrió en el interior de Villa Krause, precisamente en un recinto situado en la intersección de calles Castaño y Juramento. Allí finalmente no hubo desalojo finalmente ya que se llegó a un acuerdo entre las familias que están viviendo en ese terreno, el abogado del dueño y la Justicia gracias al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Se firmó un acta compromiso que manifiesta que dentro de 10 días corridos no hábiles, los ocupantes van a buscar un lugar y van a desalojar de forma pacífica el lugar. No es un acuerdo de palabra, esta firmado entre todas las partes. Sumado a esto, se confirmó que habrá una ayuda económica durante algunos meses por parte del Ministerio, para que cada familia se pueda ir con todos sus integrantes juntos.

Cabe recordar que es justamente era una de las condiciones que ponían los ocupantes, ya que no querían que los separaran. Por último, es importante mencionar que en el caso de no cumplir, la Justicia ya no les dará más posibilidades de negociar y tendría que intervenir la Policía de San Juan para desalojarlos.