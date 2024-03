Intentaron desalojar a 7 familias en Rawson: 'Tenemos hijos ¿dónde vamos a ir?'

Se vivieron momentos de tensión y conflicto durante la mañana de este martes 19 de marzo, en el departamento Rawson. Esto se debe a que las autoridades fueron a desalojar un terreno donde viven un total de 7 familias, a pedido de un hombre que sería el legítimo dueño del lugar. Sin embargo, los residentes aseguran que este hombre no es el propietario y que ellos no tienen a donde ir con sus hijos pequeños.

Esta incómoda secuencia ocurrió en un establecimiento situado en la intersección de calles Castaño y Juramento, en Villa Krause. Hasta allí se trasladó el móvil de Canal 13 para conocer cuál era la realidad de estos vecinos que estaban por quedarse sin hogar. Ayelén, una de las personas que vive con su familia en dicho terreno, contó su versión de los hechos.

'Nos quieren desalojar, un señor que dice ser el dueño. Nos quiere desalojar por el simple hecho de que a él lo corrieron cuando vivía acá porque trataba mal a las mujeres, se quería aprovechar de ellas y las miraba con doble intención. Esto no es de él, el tiene una orden para no acercarse a este domicilio justamente por esto, por querer aprovecharse de las mujeres, no se podía ni conversar con él. Somos 7 familias que estamos acá, todos tenemos hijos ¿a dónde nos vamos de un día para el otro?', expresó.

Seguidamente Ayelén contó que en su caso esta viviendo en el lugar desde hace 5 meses. Ella manifestó que a este hombre le estuvieron pagando alquiler hasta el mes de diciembre, hasta que habría ocurrido esta supuesta situación que habría provocado que él se retirara de allí.

'Ya tuvimos una vez anterior este problema. Dijeron que nos habían dado un plazo y no fue así, ahora llegaron de un día para el otro diciendo que sabíamos que iba a pasar pero no sabíamos. Nos dijeron que nos iban a llevar a un lugar donde no se aceptan niños mayores de 13 años, las parejas de nosotros tampoco pueden ir, tenemos que buscar un lugar donde dejar las cosas y no sabemos si cuando volvamos las vamos a tener', manifestó.

Por último la oficial de Justicia, Estefanía Abdala, se hizo presente para hacer cumplir la orden de desalojo. La autoridad contó que hay una jueza que ratificó que este hombre es efectivamente el dueño del terreno en disputa.

'Estamos llevando adelante a la medida, estamos tratando de darle solución a la situación de estas familias pero también a la del dueño que por supuesto tiene derecho sobre el inmueble. No nos consta que esta persona no sea el dueño, ni a nosotros ni a ellos ni a nadie más que sea la jueza que es la que determina quien es el dueño', sentenció.